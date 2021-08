Williams: Latifi a Hungaroringen bebizonyította, hogy az F1-ben van a helye

A Williams az elmúlt években hiába hajszolta a pontszerzést, a csapat pilótái egyszerűen képtelenek voltak odaérni a legjobb 10 közé, melyre utoljára Robert Kubica volt képes a grove-i istálló színeiben több mint két évvel ezelőtt.

George Russell azonban az idei szezonban több alkalommal is közel állt ahhoz, hogy megtörje az „átkot”, ám eddig hajszál híján mindig lemaradt a pontszerzésről. Talán a Williams sem gondolta volna, hogy a Hungaroringen rögtön két pilótával is ott lesznek a legjobbak között.

„Ez volt az első alkalom, hogy Nicky pontokat szerzett az F1-ben” – jelentette ki Capito. „Biztos vagyok benne, hogy ez hatalmas löketet ad neki, nagy önbizalommal látja el. George mögött kvalifikált, majd előtte végzett, szóval ez bizonyára nagy motiváció lesz neki.”

„Lenyűgözött az, ahogyan Nicky hazahozta az autót a pontokat jelentő nyomás közepette életében első alkalommal. Egy ponton még 3. is volt. Nagy benyomást tett, ahogy lehajtott fejjel teljesített. Ez megmutatja, hogy Nicky megérdemli, hogy az F1-ben legyen.”

A Williams korábban kijelentette, hogy már nincs szüksége fizetős pilótákra, így pedig Nicholas Latifi pozíciója is jelentősen meggyengült. Többek között Nico Hülkenberg neve is felmerült a lehetséges érkezők között, ám a kanadai most bizonyára szerzett néhány jó pontot.

