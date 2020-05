Vettel nem akart a Ferrari titkos trükkjeivel nyerni a Forma-1-ben

Sebastian Vettel jövője eddig is 2020 legnagyobb kérdése volt, most pedig hivatalossá vált, hogy nem hosszabbít a Ferrarival. A jövőjével kapcsolatban egyelőre nem biztos, hogy egyáltalán a Forma-1 mezőnyében marad a négyszeres világbajnok.

Az biztosan ütközőpont volt a tárgyalásoknál, hogy a Ferrari állítólag csak egy évvel akarta meghosszabbítani Vettel szerződését, míg a német ragaszkodott hozzá, hogy mindig is hosszú távú kontraktusai voltak.

Az azonban egyértelműnek tűnt, és ezt a How to Cars Motorsport értesülései is megerősítik, hogy nem a pénz volt a döntő faktor, ami végül a felek szakításához vezetett.

Az egyik ok a Ferrari belső átpolitizáltsága volt: Vettel biztos volt abban, hogy a Ferrari a csapaton belül erősen kedvez csapattársának.

Charles Leclerc a német szerint állítólag sok íratlan csapaton belüli egyezséget nem tartott be.

A Ferrari az év közben egyértelműen Leclerc-et kezdte el pártfogolni, és Vettel helyzetét nem javította az sem, hogy nem ápolt jó kapcsolatot a Ferrari új csapatfőnökével, Mattia Binottoval sem.

Az Auto Bild Motorsport értesülései szerint Vettel kérdőre vonta a Ferrari versenyképességét is, amennyiben maximálisan megfelelnek a szabályoknak. Szerinte 2018-ban, és 2019-ben csak azért tudták a lépést tartani a Red Bullal, és a Mercedesszel, mert trükköztek a hajtáslánccal.

A Ferrari 2019-ben egy olyan erőforrást használt, amely erősen a szabályok szürke zónájára tévedt, azonban az FIA több hónapos vizsgálata sem tudta maradéktalanul bizonyítani a motor szabálytalanságát, viszont a Ferrari sem a motor teljes legalitását.

Ferrari SF90 engine bay Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Az ügyet végül egy titkos megállapodással zárták le, amelynek keretein belül az FIA hozzáférést kapott a Ferrari belső információihoz is, valamint a Ferrari vállalta, hogy 2020-ra új motort készít, és a jövőben segíti az FIA azon törekvéseit, hogy a sport még környezetbarátabbá váljon.

A német sajtóértesülések szerint Vettel nem akart olyan pilóta lenni, aki csak a trükközések miatt nyer.

Az Auto Bild Motorsport szerint Vettel legjobb opciója a McLaren lehet, akik jövőre ismét Mercedes erőforrásokat fognak használni, és ezáltal helyet cserélhetne Carlos Sainz-cal, aki biztosan ott van a Ferrari listáján, mint Vettel lehetséges utóda.

