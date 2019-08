Vettel kegyetlen őszinte nyilatkozata: „Elég gyorsan visszatértünk a földre...”

A téli teszteket követően nem sokan mondták volna azt, hogy a Ferrarinak egyetlen egy győzelme sem lesz a Magyar Nagydíj előtt, és a Mercedes óriási előnnyel fogja vezetni a bajnokságot. Eddig csak a Red Bull volt a másik olyan csapat, mely nyerni tudott az idény alatt, és mindkét alkalommal Max Verstappen lett a befutó.

„Ha visszatekintünk a szezonunk első felére a nyári szünet előtt, akkor biztosan azt mondhatjuk, hogy nem volt olyan jó, mint azt az év elején reméltük. Azt hiszem, elég gyorsan visszatértünk a földre. Az év elején még volt egy bizonyos eufória, de az soha nem került megerősítésre. És még sok tennivalónk van. Volt néhány jó eredményünk, és pár alkalommal nagyon versenyképesek voltunk.” - mondta őszintén Sebastian Vettel.

„Itt-ott az eredmény jobb is lehetett volna, tehát minden bizonnyal nem sikerült megcsinálnunk azt, amit szerettünk volna. Egyszerűen sok minden nem ment jól. Úgy hiszem, hogy az idény második felében jobb munkát végezhetünk. Fontos, hogy továbbra is megértsük az autót, és meghatározzuk a következő év irányát, mivel a szabályok nagyjából megegyeznek, tehát nemcsak a rés megszüntetéséről beszélünk, hanem az irány meghatározásáról is a fejlesztések kapcsán, amik a következő hónapra és a következő évre vonatkoznak.”

Sebastian Vettel, Ferrari walks the track with his team Fotó készítője: Mark Sutton / Sutton Images

„Nem fogjuk bedobni a törülközőt, sokkal inkább amiatt sem, mert a szabályok szinte változatlanok maradnak jövőre, ami azt jelenti, hogy folyamatosan dolgozhatunk az idei autón. Nincs értelme csak a következő évre koncentrálnunk, mert most itt a lehetőség arra, hogy tanuljunk valamit, mellyel meghatározhatjuk a helyes irányt jövőre. Ha a következő év valami forradalmi lenne, akkor lehetséges, hogy másképpen döntenénk, de most határozottan annak van értelme, hogy folytatjuk a fejlesztéseket.”

„Emellett természetesen az aktuális versenyhétvégére koncentrálunk, de nem tudom, hogy itt a Hungaroringen milyenek az esélyeink. Ha a nyers tényeket nézzük, akkor talán nem ez a legjobb pálya számunkra, ahol általában nem érvényesül annyira a motorerő. A kanyarokban pedig kissé küzdöttünk az elmúlt néhány hónapban az egyenesekhez képest. Itt is van egyenes, de nem sok, így nem mi vagyunk a favoritok. Ennek ellenére az elmúlt hetekben arra buzdítottuk magunkat, hogy mindent a lehető legjobban csináljunk, és az autó egy jobb működési ablakba kerüljön, mert akkor más lehet a helyzet.”

