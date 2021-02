Úgy tűnik, nem az idei lesz az utolsó Drive to Survive-évad!

Nagy sikert aratott a Netflix Drive to Survive (Hajsza a túlélésért) című sorozata, amelynek az első évada a 2018-as F1-es szezont dolgozta fel, és közvetlenül a 2019-es idény előtt mutatták be.

A kiváló fogadtatásnak köszönhetően tavaly kijött a második évad is, amelyhez már magyar szinkron is készült, többek között Szujó Zoltán és Wéber Gábor is a szinkronhangok között volt – nemrég pedig mindketten bejelentették, hogy a harmadik évadban is hallhatjuk a két kommentátor hangját.

Az új, 2020-as szezonról szóló évad március 19-én fog megjelenni a Netflixen, tehát a szezon előtti tesztek és az év első F1-es versenye között nézhetjük majd meg, mit hozott ki a Netflix a több szempontból is rendhagyó tavalyi idényből.

A Netflixjunkie pedig a mai nap folyamán F1-es riporterekre hivatkozva arról számolt be, hogy lesz negyedik évada is a sorozatnak, sőt a brazil sportújságíró Julianne Cerasoli tweetjéből az derül ki, hogy már el is kezdődött az új évad forgatása, még a harmadik megjelenése előtt:

„Egy kis színfalak mögötti információ: Perez a Zoomon keresztül ad interjút, miközben ott állnak mögötte ketten, akik a Netflixnek forgatnak… úgy tűnik, hogy még a harmadik évad premierje előtt elkezdték forgatni a negyediket!” – írta Cerasoli.

