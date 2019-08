Tarolt a Ferrari a szavazáson, de ezúttal igencsak negatív formában

A téli tesztidőszak ideje alatt úgy tűnt, ezúttal a Ferrari lesz az, akiket le kell győznie a mezőnynek. Még Sebastian Vettel és Charles Leclerc is elismerte, könnyű vezetni az SF90-et, miközben a Mercedesnél láthatóak voltak az egyensúllyal kapcsolatos problémák és már a konstrukció áttervezéséről beszéltek.

Még több F1 hír: Micsoda manőver a női pilótától, te jó ég: nehéz belekötni

A címvédő azonban két különböző verzióval tesztelt, és a második autó már messze stabilabb és gyorsabb volt, amit az utolsó tesztnapon is jól láthattunk. Ez volt az a pont, amikor sokan kissé elbizonytalanodtak az SF90 ereje kapcsán. Most pedig ott tartunk, hogy a legendás alakulat neve mellett idén még mindig nem szerepel győzelem. A Mercedesen kívül a Red Bull-Honda tudott nyerni, de az osztrákok is csak két alkalommal.

A szezon feléhez érkezvén megkérdeztük az Olvasóinkat arról, hogy szerintük melyik csapat jelenti a legnagyobb negatív csalódást eddig. Nos, nem meglepő módon a Ferrari végzett az élen, de hatalmas különbséggel, miközben például az Alfa Romeo alig kapott „pár” voksot, bár a svájciaktól is sokan messze többet vártak a szezon előtt.

A szavazásunk ezúttal is nagyon sok embert mozgatott meg, hiszen nyári szünet ide vagy oda, majdnem 15 ezren (!) adtátok le a voksaitokat. A teljes végeredményt pedig az alább található galériában tekinthetitek meg, benne a főszereplőkkel, nemcsak a Ferrarival és az Alfa Romeóval. Mellettük is találhattok még pár igencsak érdekes százalékot.