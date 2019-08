Óriási: Norris és Sainz nyári szünetes dumája - nagy formák!

Lando Norris és Carlos Sainz Jr. kiváló csapattársak. A brit és a spanyol teljesen más karakterek, de az jól látszik, hogy Sainz sokat lazult az újonc mellett, aki egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Remek munkát végeznek a McLarennél, mely ebből igencsak erőteljesen profitál és nehéz elképzelni, hogy az év végén nem az övék lesz a konstruktőri 4. hely, amit tavaly a Renault szerzett meg.

Norris és Sainz idén már több vicces jelenet tulajdonosa is volt. A McLaren nemrég egy hasonló jelenetet osztott meg a két versenyzőjéről, akik a pályán kívül is összecsapnak egymással. És ezt most értsük szó szerint, de csak humorosan, mert minimális ellenségeskedés sincs közöttük. A humoros videóval azonban nem volt vége a történetnek, ugyanis Lando és Carlos is megérkezett a Twitteren.

Norris először megjegyezte, hogy Sainz kétszer is bemozdult féktávon, majd hozzátette, hogy a spanyol csapattársa hasonlóan viselkedett, mint pár esztendővel ezelőtt Rosberg Hamilton ellen az Osztrák Nagydíjon, valamint az FIA nem lenne most túl boldog... Sainz válasza erre az volt, hogy belül érkezett, tehát övé volt a kanyar, míg a rosberges történetre csak annyit írt, hogy „Engedjétek őket versenyezni.”