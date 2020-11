Verstappen „nyerte” a csapatoknak túl esős harmadik szabadedzést

Az első pályára merészkedő a Haas-os Romain Grosjean volt, aki az intereken hajtott pályára, de hamar követte őt a mezőny. 5 perc után érkezett az első sárga zászló Sergio Perez megpörgése miatt, de messze nem ő volt az utolsó, aki keresztbe állt meg a pályán.

A számtalan megforgás és sárga zászló között a legmelegebb helyzet Charles Leclerc és Esteban Ocon összeakadása volt, a hátsó egyenes féktávján a monacói megforgatta a Renault francia pilótáját, mivel nem értették meg egymást, és nem is lassultak le megfelelően.

15 perc után Carlos Sainz volt az első, aki megunta az intermediate gumikat, és miután az eső is erősödött, felrakta a kék esőgumikat. Őt hamarosan követte Russell, Hamilton, Leclerc is, azonban a forgalom elhalt a pályán.

Daniil Kvjat volt a következő, aki a képernyőkre került, miután két kör alatt kétszer is megforgott, és keserűen rádiózott, hogy nincs semmi hőmérséklet a gumikban.

A tapadás továbbra is 0 volt a pályán, és az eső tovább erősödött, amit bizonyított az is, hogy Charles Leclerc ugyanúgy megforgott a kék esőgumikon is, alig pár méterrel elkerülve a szalagkorlátot.

A pálya azonban kiürült, 2-3 autó váltogatta egymást a pályán, és míg Vettel azt mondta, hogy a gumik egyáltalán nem működnek, Leclerc kijelentette, hogy ha a verseny is ilyen lesz, akkor gyakorolniuk kell.

Ettől függetlenül a monacói is bement a boxba. Carlos Sainz tett még egy rövid látogatást a pályán, és volt egy nagyon necces megpördülése, sokkal nagyobb tempónál, mint Charles Leclerc.

A boxutcában volt még egy meleg helyzet, Lando Norrisnak nem szóltak, hogy Perez érkezik a gyorssávban, majdnem összeütközött a McLaren és a Racing Point.

Kevesebb, mint 10 perccel az edzés vége előtt azonban a két AlphaTauri és Alfa Romeo úgy döntött, hogy megpróbálják meglovagolni a körülményeket. Ennek a vége az lett, hogy Giovinazzi megforgott, és csak óriási szerencsével kerülte el a falat.

3 perccel az edzés előtt Hamilton és Bottas is kihajtott felfedezni a vizes pályát, és megállapították, hogy nincs tapadás.

Az alig 25 percnyi edzésből így nem tudtunk meg sokat, azonban érdekes lesz látni, hogy a nagyon kezelik majd az esőt az időmérőn, ugyanis az eső talán eláll addigra, de a pálya biztosan nem fog felszáradni a magyar idő szerint 1 órakor.

Ajánlott videó: