Steiner elismerte: nagyon kevesen múlt, hogy a Haas kiszálljon

A jelenlegi Concorde Egyezmény lejárta a Haas F1 Team tulajdonosának, Gene Haasnak esélyt adott, hogy felmérje, érdemes-e a sportban maradniuk. Mivel a koronavírus-járvány az összes csapat bevételét megtizedelte és a Haas nem is teljesít valami jól, volt esélye annak, hogy a program leállításával minimalizálják veszteségeiket.

Végül azonban aláírták az új egyezményt, ezzel biztosítva a sorozatban maradásukat. Günther Steiner csapatfőnök a Haas szezonját értékelve elmondta: „Túléltük az évet, ez mindenképpen pozitívum, maradjunk ennyiben.”

„Nagy esélye volt annak, hogy távozunk, de végül összefogtunk és úgy döntöttünk, maradunk. Szerintem mindent összevetve a pályán nem volt jó évünk, de a csapat jövőjének és a Forma-1 jövőjének szempontjából igen, mert bármennyire nem tűnik úgy, a Forma-1-nek kellenek az olyan csapatok, mint mi.”

Steiner elismerte, hogy már várja a szezon végét, amely kései kezdése után öt és fél hónapba tömörített 17 futamot: „Tegnap pár pilótával együtt jöttünk a gépen Frankfurtból és nagyon élveztük. Mondtam nekik, hogy biztos tök jó, hogy pontokat szereznek, én is élvezném, de a csapatomnak és a Forma-1-nek is nehéz éve van.”

„Nem búslakodom, hogy mindjárt vége, mind kicsit fáradtak vagyunk. A srácok biztos nem örülnek, hogy egy ilyen hármassal zárunk és a Karácsony is közel lesz a végén. Így is szerencsénk van, hogy egyáltalán volt szezonunk. Áldás, hogy vége lesz, de az is, hogy meg lett tartva.”

Steiner elmondta, hogy az utolsó három futam, amelyek alatt az összes résztvevő abu dhabi hotelekben lesz karanténban elszállásolva a Yas szigeti pályához közel, komoly logisztikai kérdéseket vet fel:

„A Forma-1-ben az a jó, hogy alkalmazkodni kell a nehézségekhez. Abu Dhabiban beraktak minket hotelekbe, a szigeten pedig karantén van, két-három hete derült ez ki, úgyhogy változtatni kellett a terveinken.”

„Ilyen egy átlagos munkanap. Persze sok munkánk megy bele, de mindig sikerül valahogy kijönni belőle, szóval jó emberek dolgoznak itt. Nekem csak az számít, hogy az utolsó három hetet kibírjuk anélkül, hogy a járvány hatással legyen ránk.”

Steiner a Forma-1 szervezőit dicsérte, amiért egy majdnem teljes szezont össze tudtak hozni, bár hozzátette, a csapatok is megtették a magukét: „Lenyűgöző, hogy sikerült az évet megszervezni. Ausztrália után úgy tűnt, elég hamar vége lesz a járványnak, de csak húzódott és minden nap rossz hírekre keltünk.”

„Így összehozni 17 futamot szerintem nagyszerű teljesítmény a menedzsmenttől, de ugyanez elmondható a csapatokról is. Ausztráliában nem tudtuk mi vár majd ránk, akkor naívan azt hittük, hamar vége lesz, de nem így volt. Érdekes szezon volt, minden rendben volt, kivéve, hogy nem voltak nézők és emiatt nincsenek bevételek.”

„Ennek ellenére a sorozat ment tovább és nem volt rossz éve. Jó sem mondjuk, de rossz sem, sokkal rosszabbul is kijöhettünk volna 2020-ból. Szóval nagyszerű munkát végeztek a Forma-1 vezetésénél, hogy ezek a versenyek megvalósuljanak.”

Ajánlott videó: