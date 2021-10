Steiner: a Haas túl hamar letett az amerikai piacról

Amikor a Haas 2016-ban belépett a Forma-1-be, a sport egyetlen amerikai zászló alatt futó csapataként, sokan hitték azt, hogy ezzel egy fontos ugródeszka került a még mindig kiaknázatlan amerikai piac, és a Forma-1 közé.

Ez azonban nem így lett. Gene Haas sosem hangsúlyozta a csapatának „amerikaiságát”, az amerikai cégek nem mutattak nagy érdeklődést a „nemzeti” csapatuk iránt, az autóik dizájnját pedig egyszer egy szélhámos brit üzletember, majd egy orosz oligarcha határozta meg.

Elmaradt eddig az amerikai pilóták várva várt nagy betörése is. Két évig foglalkoztatták az F2-ből végül kitiltott Santino Ferruccit, és azóta sem hallani arról, hogy a Haas keresztes hadjáratot indított volna egy nagy amerikai tehetség felemeléséért.

Bár a csapat tulajdonosa, Gene Haas az Amerikai Nagydíjat megelőzően úgy fogalmazott, hogy nem igazán érdekli, mennyire népszerű a csapata a hazai piacán – ami nem éppen egy pozitív üzenet, a csapatfőnök Günther Steiner már jóval árnyaltabban fogalmazott a Haas piaci lehetőségeivel kapcsolatban.

„Szerintem kicsit túl korán hanyagoltuk el az „amerikaiság” hangoztatását a belépésünket követően, mert a Forma-1 rohamos ütemben terjeszkedett az elmúlt két évben” – idézi Steinert a Motorsportweek.

„Amikor csatlakoztunk a sporthoz, a piac sokkal kisebb volt, de most… Miért is nem láttuk ezt előre? Nem volt nálam kristálygömb, ami megmondhatta volna előre, hogy így alakulnak a dolgok.”

„A jövőben nagyobb figyelmet kell erre fordítanunk, hogy felkeltsük a szponzorok figyelmét, hogy egyre több amerikai embert vonzzunk be a csapattal kapcsolatban. Az eddigieknél jobban kell koncentrálnunk az Egyesült Államok piacára, jobb munkát kell végeznünk.”

„Nem mondanám azt, hogy rossz munkát végeztünk, mert eddig nem is létezett a piac, most pedig hirtelen óriási kereslet lett a Forma-1-re, amit remélhetőleg mi is ki tudunk majd használni.”