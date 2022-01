Steiner: a Haas 2022-ben is „esélytelenebb félként” fog felállni a rajtrácsra

A Haas úgy döntött tavaly, hogy lényegében semmit nem fejleszt az autóján, ennek pedig meg is lett az eredménye, hiszen a teljes szezont sereghajtóként teljesítették, és pont nélkül zárták le az F1 aktuális korszakát.

A költségsapkával, valamint a szorosabb versenyzést ígérő szabályokkal a Haas azonban most abban reménykedik, hogy ismét a középmezőnyben találhatják magukat. Hiába azonban a kisebb költségvetés, Steiner szerint még így is ők a legkisebb alakulat a mezőnyben.

„Úgy vélem, továbbra is mi leszünk az esélytelenebb fél, aki a súlycsoportján felül próbál majd eredményeket elérni, mivel a struktúránk lényegében megegyezik azzal, amilyen 2018-ban és ’19-ben volt.”

„Változtattunk némileg a felállásunkon, és a Dallara emberei helyett már a saját embereinket, illetve a Ferrariét használjuk, akiket a költségsapka miatt küldtek át hozzánk. Létszámra ettől még így is mi vagyunk a legkisebbek.”

„Mi továbbra is ugyanazok vagyunk, akik ’16-ban, ’17-ben vagy ’18-ban, és szeretnénk az eredmények terén is visszatérni oda” – magyarázta Steiner.

A tavalyi idényben a Haas nem használta a Ferrari által a szezon harmadik harmadában bevetett új erőforrást. Ennek oka az volt, hogy az amerikaiak úgy vélték, az új motor költsége nem érne nekik annyit, mint amekkora előrelépést tennének vele.

Most azonban már ők is várják, hogy az olaszok milyen hajtóegységgel állnak elő 2022-re. „Nagyon biztató. A Ferrari a belső égésű motor terén is sokat fejlődik, nem csak a hibrid rendszer esetében.”

„A helyzet viszont itt is az, mint az autónál. Nem tudjuk, mit csinálnak a többiek. Tudom, hogy azt mondták, komolyabb lépéseket tettek, ezért remélem, hogy valóban működni fog, miközben remélem, hogy a többi gyártó nem talál be annyira” – igyekezett optimistán hozzáállni 2022-höz a Haas csapatvezetője.

F1-es pilóta kontra F1-es újságíró