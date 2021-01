Sergio Perez őszinte nyilatkozata első Red Bull-os napja után

A 2020-as szezon után szinte rögtön bejelentették a Red Bullnál Alexander Albon menesztését, ami egyben azt is jelentette, hogy megnyílt az út az élete legjobb Forma-1-es szezonját Sergio Perez számára, hogy végre egy élcsapatnál bizonyíthasson.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Perez és Horner ismertsége egészen régre nyúlik vissza, hiszen amikor a mexikói pilóta az F3-ban versenyzett, a Red Bull csapatfőnöke már akkor figyelemmel követte a pályafutását. Horner egy sikerre éhes kutyához hasonlította Perezt, ráadásul most az is kiderült, hogy ők ketten együtt is dolgoztak a GP2-es időszak alatt.

„Együtt dolgoztam Christiannal és az apjával, nekik vezettem az első GP2-es szezonomban. Elég őrületes belegondolni, hogy 12 évvel ezt követően újra együtt dolgozunk. Nagyon csodálom Christiant. Elsősorban ő egy fantasztikus ember, valamint nagyszerű csapatvezető, szóval remek idők állnak előttünk” – mondta el Sergio Perez a RedBull.com oldalnak.

„Mindig keményen nyomom a maximumig, és a tavalyi évben végre olyan autó volt alattam, amivel kicsit többet megmutathattam, és az emberek látták, hogy mire vagyok képes, de ez most az én nagy lehetőségem.”

„Minden tekintetben meg kell tennem a következő lépést, és úgy érzem, készen állok rá. Az egyetlen dolog, ami hiányzott, az a lehetőség volt. Most végre megkaptam, rajtam áll, hogy élek-e vele” – mondta el Perez, aki Max Verstappen oldalán kezdi meg a 2021-es szezont.

„Ha van olyan autónk, ami megnyerheti a világbajnokságot, akkor biztos vagyok benne, hogy meg is fogjuk nyerni. És ha nem áll rendelkezésre ilyen (autó), csak egy olyan, ami a harmadik helyre elég, akkor biztos vagyok abban, hogy másodikként végzünk.”

Perez hozzátette azt is, hogy az kiváló eredményekkel vissza tudja fizetni Dietrich Mateschitz, Helmut Marko és a csapat számára a belé fektetett bizalmat: „Korábban senki sem adott nekem lehetőséget arra, hogy egy nagycsapatban legyek. Remélem, hogy jövőre sokszor fogjuk hallani a mexikói himnuszt!”

