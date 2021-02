Rossi: a Ferrarinak van egy győztes pilótája, már csak egy világbajnok autót kell építeniük

Valentino Rossi amellett, hogy már 9 gyorsasági motoros világbajnoki címet is szerzett, elkötelezett rajongója a Forma-1-nek is, és korábban már a Ferrari és a Mercedes F1-es autóit is tesztelte, illetve nemrégem derült ki, hogy a maranellóiak egészen komolyan elgondolkodtak azon a lehetőségen, hogy beültessék az olasz versenyzőt a Sauberbe.

A 2021-es MotoGP szezon kezdete előtt Corriere della Sera kérdezte Rossit a Ferrari aktuális formájáról, az olasz bajnok pedig szintén látja, hol van lemaradása a Ferrarinak:

„Imádom a Ferrarit, és imádom Charles Leclerc-t is. Szerintem jelenleg pilóta a mezőnyben. A Ferrarinak már van egy olyan pilótája, akivel világbajnokságot tudnak nyerni, most már Maranellóé a feladat, hogy olyan autót adjanak neki, amivel ezt elérhetik.”

„Mindenkinek problémát jelenleg a Mercedest egyáltalán kihívni, de ahogyan a Red Bullnak is, nekik is legalább meg kell próbálniuk megnehezíteni a Mercedes dolgát.”

Rossi nemrégen pont Hamiltonnal cserélt járgányt, és elmondta azt is, hogy továbbra is jó a kapcsolatuk:

„Évente többször is beszélgetünk, vagy írunk egymásnak. Hamilton futamgyőzelmei drágák lehetnek a Mercedesnek, de nagyon fontos is számukra, hogy ő vezesse az autójukat.”

Vale végül beszélt Davide Brivioról is, akivel sokáig együtt dolgoztak a Yamahánál, de 2021 elején a világbajnok Suzukitól az Alpine Forma-1-es csapatához szerződött:

„Sajnálom, hogy távozik a MotoGP-ből. Olyan csapatfőnök volt, aki az egész sorozat szintjét magasabbra emelte, mindig jó volt vele összefutni a paddockban. Ennek ellenére nagyon boldog vagyok miatta.”

