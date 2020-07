Ricciardo szerint Silverstonera kiderülhet, mit tud az idei Renault

A Renault F1 Team egy nyolcadik helyet biztosított be magának a második osztrák hétvégén, ami mellé múlt héten is hoztak egy ugyanilyet, illetve múlt héten és most is feladni kényszerült egyik pilótájuk a versenyt, múlt héten Ricciardo, most Esteban Ocon állt ki hűtőgondok miatt.

A csapatnak semmiképpen sem ez a kedvenc pályája, hiszen a múlt hétvége előtt még pontot sem tudtak szerezni a Red Bull Ringen. A futam után Daniel Ricciardótól azt kérdezték meg, mennyire tekinthető jó jelnek az, hogy eleve egyik mumusuknak tekinthető helyszínükön tudtak pontokat szerezni?

„Mindenképpen vannak pozitív jelek és ha a futam első felét nézem, a közepeseken voltam, a többiek pedig a lágyakon, de ennek ellenére is elég közel tudtam menni Sainz és Albon idejéhez. Szóval szerintem fejlődtünk valamicskét, ráadásul ahogy mondtad, egy olyan pályán, ahol eddig nem voltunk jók.”

Még több F1 hír: Brawn azt gyanítja, hogy a Mercedes még most is spórolt

„Egészen kíváncsi vagyok én is, hogy a következő futamokon mi lesz. Silverstone-ban jól mentünk tavaly, meglátjuk, ha már ott vagyunk, mit tudunk. Tavaly nyolcadikak voltunk, most is, de úgy, hogy… nem igazán akarom ezt így mondani, de szerintem a tempónk alapján jobb helyen is végezhettünk volna.”

„Ezek a hármasfogatok nagyon jók, mert jövő héten ismét van esélyünk, mindenesetre mindenképpen előre haladunk. Szerintem a lágyak miatt még kell kicsit elemezgetni, a végén a közepeseken a többiek sokkal gyorsabbak voltak. Meglátjuk, mit tudunk. Összességében viszont az autó jobb, ez biztos.”

A Renault és a Racing Point között közben a franciák tegnapi óvása nyomán elharapózó diplomáciai küzdelem kezd kibontakozódni.

Ajánlott videó: