Ricciardo Oroszországban is odaérhet az élre?

A Forma-1-ben bármi megtörténhet, ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, hogy a korábbi versenyhétvégéken kifejezetten gyengén teljesítő Daniel Ricciardo nyerte meg az Olasz Nagydíjat csapattársa, Lando Norris előtt.

„Még mindig én vagyok a legfrissebb nyertes, szóval ez egész szuper” – jelentette ki az Orosz Nagydíj előtt Daniel Ricciardo. „Jól érzem magam, nyilvánvalóan ez a hét nagyon zsúfolt volt. Szükségem volt néhány nap pihenésre, de ez egy nagyon kellemes kis probléma volt.”

Sokan arra számítanak, hogy a McLaren ezzel a kettős sikerrel áttörte azokat a lélektani gátakat, melyek az elmúlt években sújtották őket, Daniel Ricciardo azonban nem akart győzelemről beszélni Oroszországra fordulva.

„Először csak pihenjünk egy kicsit. Továbbra is a legjobbunkat nyújtjuk. A győzelemről eltekintve jobban éreztem magam az elmúlt hétvégék során, kényelmesebb lett az autó, és persze izgatott vagyok, hogy a szünetnek vége, újra versenyezhetek. Készen állok, azt hiszem, ezt megmutattam már, és ha mindez győzelemben vagy dobogós helyezésekben mutatkozik meg, az remek lenne.”

Az ausztrált ezt követően a Netflixen debütált Michael Schumacher-dokumentumfilmről is kifejtette a véleményét, amit nagyszerűnek talált: „Rajongóként nagyon élveztem. Nagyon szorosan követtem Michael Schumacher karrierjét, szóval tudjátok, jelentős részét már ismertem a történetnek.”

„Igen, nagyon jót tett, hogy Mick is szerepelt benne. Adott egy kis betekintést az érzéseibe, ami szerintem jól sikerült” – zárta le a gondolatait a McLaren-pilóta, aki maga is szívesen részt vesz a Netflix forgatásaiban, már ami a Drive to Survive adásait illeti.