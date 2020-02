Ricciardo nem akar balhét Oconnal, aki elismerte, nem volt túl jóban Pérezzel

Esteban Ocon nem tudta legyőzni Pérezt a Force Indiánál, aki sokkal tapasztaltabb nála, és konstansabb teljesítményt is nyújtott. Végül távoznia kellett, mert jött Stroll, aki a csapat felvásárlásával a fiát ültette be a helyére.

Esteban azelőtt a Renault-nál és a McLarennél is esélyes lehetett volna. Sőt, még a Toro Rossónál is, de egyik csapat sem akart egy olyan pilótát, aki egy másik márkához tartozik. Valtteri Bottas 2020-ra is maradhatott, így Ocon hiába várt egy 1 évet.

Nico Hülkenberg helyét kapta meg, míg Daniel Ricciardo maradt a helyén, aki semmilyen balhét nem akar a franciával. Az ausztrál tudja, hogy Estebannak volt már pár nézeteltérése a társaival, kezdve Pérezzel és Verstappennel, de ez most talán más lesz.

„Határozottan egy friss megközelítéssel vágok ennek neki, és nem akarok szabályokat lefektetni már az első naptól kezdődően, mivel úgy vélem, hogy ez már önmagában feszültséget generál. Olyan mintha csak számítanál valamire.” - mondta Ricciardo a RACER hasábjain.

„Ez olyan, mint a Pérezhez fűződő kapcsolata. Nyilvánvalóan ez néhányszor robbanásba ment át. Kicsit hasonlít arra, mint amikor csatlakoztam a Red Bullhoz. Mark (Webber) és (Sebastian) Vettel is megtette ezt néhány alkalommal, így sok ember kérdezte, hogy vajon lesz-e nekem hasonló Vettellel.”

„Én azonban úgy tekintettem erre, hogy Marknak és Vettelnek is volt egy saját kapcsolata egymással, de az nem az én kapcsolatom, így azt nekem kell létrehoznom vele.” - folytatta Ricciardo a Renault hivatalos bemutatóján.

„Szóval ez kicsit olyan, mint Pérez és Ocon, én és Ocon. Talán a múltban is voltak dolgai, még Maxot illetően is, de ugyanúgy vele is ki kell alakítanom a saját kapcsolatomat. Pontosan emiatt nem fogok semmilyen külső dolgot belevinni ebbe, kezdve a hezitálásokkal.”

„Felkészültem a versenyre, de nem vagyok felkészülve a szórakozásra és a játékokra. Ha a pályán megjelennek ezek, akkor majd foglalkozom velük, de én nyitott gondolkodással és pozitív érzelmekkel léptem be ebbe, szemben azzal, hogy mikor fog robbanni ez az egész. Nem így gondolkodom.”

„Fel kell építenem vele valamit, és szándékomban áll, hogy mindez pozitív legyen. Vasárnap persze biztosan arra fogunk törekedni, hogy legyőzzük a másikat, és talán egy bizonyos ponton össze fognak érni a kerekeink, de az a szándékunk, hogy a csapatot jó irányba tereljük, még azelőtt, hogy a csapat energiát veszítene amiatt, hogy minket kezeljenek. Nekik inkább arra kell koncentrálniuk, hogy egy jobb autónk legyen.”

Ocon is megszólalt a témában, és nem akarja, hogy valami hasonló ismétlődjön meg vele, mint a Force Indiánál. A francia sokat tanult, és úgy érzi, hogy Ricciardóval remek csapattársak lehetnek a Renault-nál.

„Az, ami a Force Indiánál történt, nem tartozik azok a dolgok közé, amit újra át szeretnék élni. Nem volt a legjobb a légkör. Megvolt a tisztelet, és nem lassítottuk a csapatot, vagy bármi mást, de a köztünk lévő légkör nem volt olyan jó.”

„A pályán túl sokszor közel kerültünk egymáshoz, és ez egyértelmű volt. Nem volt jó. Nem akarom, hogy ez újra megtörténjen. Természetesen a hangulat most sokkal jobb köztem és Daniel között, mint volt az a Force Indiánál köztem és Checo között.”

„Szóval, ha így folytatjuk tovább, akkor az mindenkinek sokkal jobb lesz a pozitív energiával és a remek munkakörnyezettel. Remélhetőleg elég stabilak leszünk ezen a területen, és képesek leszünk előrébb mozdítani a csapatot. Persze bármi megtörténhet a rajtnál, vagy ilyesmi, de nem akarjuk, hogy ez legyen. Amikor egy ilyen versenyről beszélünk, az nem elfogadható.”

