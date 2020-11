Renault: Négy F1-es pilóta van, akik más szintet hoznak, mint a többiek!

A Forma-1 világában folyamatos vitatéma, hogy aktuálisan kik a legjobb versenyzők, hiszen technikai sport lévén nem feltétlenül az a leggyorsabb a pályán, aki a legtöbbet hoz ki az autójából.

A Renault sportigazgatója, Alan Permane is elmondta a véleményét ebben a kérdésben, és szerinte négy versenyző emelkedik ki a jelenlegi F1-es mezőnyből, köztük a versenyzőjük, Daniel Ricciardo is. Permane erről a Beyond the Grid podcastben beszélt:

„Nem sokan tudják hozni azt a szintet ebből a mezőnyből, amit Daniel hoz. De természetesen csak arról tudok beszélni, amit látok, és Danielből többet látok, mint a többiekből. Szerintem ő, Hamilton, Leclerc és Verstappen van más szinten, mint a többi versenyző” – magyarázta.

Permane a podcastben arról is viccelt, hogy a jövőre már a McLaren csapatát erősítő Ricciardo bármikor meggondolhatja magát, és visszatérhet a Renault-hoz. Pillanatnyilag a wokingi és a francia istálló is harcban van a világbajnoki pontverseny csapatbajnoki harmadik helyéért, bár a Racing Point esélyei a legjobbak erre a pozícióra.

