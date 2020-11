Barrichello: Hamilton jobb, mint Schumacher!

Lewis Hamilton az utóbbi években Michael Schumacher számos rekordját állította be vagy döntötte meg, és most már futamgyőzelmek tekintetében a német legenda előtt áll, világbajnoki címek számában pedig a Török Nagydíjon érte be Schumachert a 35 éves versenyző.

Főleg mostanában tehát sokszor felmerül az a kérdés, hogy Lewis Hamilton vagy Michael Schumacher volt a jobb versenyző, utóbbi korábbi csapattársa, Rubens Barrichello pedig elmondta a véleményét erről a sokakat érdeklő kérdésről.

„Hogy Lewis jobb lenne-e, mint Schumacher volt? Azt hiszem, hogy igen. Mindkettejük ellen versenyeztem, még a mezőnyben voltam Hamilton Forma-1-es karrierjének korai szakaszában is” – mondta egy Instagram live-ban, amelyben az újságíró Reginaldo Lemével beszélgetett.

A 11-szeres futamgyőztest Fernando Alonso Forma-1-be való visszatéréséről is megkérdezték, és Barrichello azt válaszolta, hogy szerinte nem lesz problémás a spanyol visszatérése.

„Alonso egy olyan interjút adott, amit személy szerint én nem szívesen adtam volna. De ő szeret egyenesen beszélni. Amikor megkérdezték tőle, hogy mennyi az esély arra, hogy vele is az lesz, mint Schumacherrel volt, hiszen Michael 3 éves kihagyás után tért vissza, azt válaszolta, hogy ő jobb, mint Schumacher, és hogy rendben lesz.”

„Az egyértelmű, hogy felkészültebb, hiszen többször vezetett F1-es autót, mint Schumacher a kihagyása után, szinte minden nap gokartozik, tehát várakozásaim szerint nem lesz rossz Alonso. De azt nem tudom, hogy vissza tud-e térni arra a szintre, amelyen teljesített egykoron” – fogalmazott Barrichello.

