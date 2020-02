Pérez soha nem vezetett ilyen jó F1-es autót, mint a Racing Point-Mercedes

A Racing Point kihasználta a lehetőséget, és lemásolta a Mercedes bizonyos részeit a tavalyi évről. A hírek szerint azonban lehetséges, hogy óvást fognak benyújtani ellenük Ausztráliában, de a felek tagadják, hogy bármilyen adatcsere is lett volna közöttük.

Lance Stroll és Sergio Perez is autóba ült ma Barcelonában a negyedik tesztnapon, amit a mexikói végül a harmadik helyen fejezett be a C3-as gumikon. Az RP végig stabilan és gyorsan futott, mely újabb bizonyíték lehet arra, amit a McLaren és az AlphaTauri mondott, miszerint jelenleg a rivális mögött vannak.

„Minden alkalommal, amikor autóba ülünk, képesek vagyunk tanulni valamit róla. Nagyon sok mindent kell átnéznünk ezekben a napokban, amikből kevesebb is áll a rendelkezésünkre, és így még nagyobb a kihívás Ausztrália előtt.”

Sergio Perez, Racing Point RP20 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Ma is ezt tettük, bár kissé trükkös volt a délután a szél miatt. A nap végére a szél nagyon megváltozott, és a hőmérséklet is csökkent. Sok információt szereztünk, és azt hiszem, ez egy újabb erős nap volt, rengeteg információval a hátunk mögött. Reméljük, hogy a következők is azok lesznek.”

„Szeretném azt gondolni, hogy ilyen versenyképesek vagyunk. Hogy őszinte legyek, ezt nehéz tudni, mert nem tudjuk, hogy mit csinálnak a többiek. Minél inkább ezen gondolkozol, annál több időt pazarolsz el, amit nem szabad megtenned.”

„Jelenleg csak tesztelünk, és ennek megfelelően kell kezelnünk a helyzetet, nem máshogy, még akkor sem, ha biztatóak a dolgok. Melbourne-ben már tudni fogjuk, hogy hol állunk, de addig még sok mindenen lehet javítani.”

„Meg kell várnunk az első versenyt, és látni azt, hogy mire vagyunk képesek... Nem szabad azzal foglalkoznunk, amit a riválisok mondanak. Ez elvihet bennünket rossz irányba is. Hiszek abban, hogy a középmezőny első felében vagyunk, de ez egy nagyon erős csoport. Később pedig mindenki fejlődhet. Nem az a fontos, hogy hol vagy Melbourne-ben, hanem az, hogy hol leszel Abu Dhabiban.”

Sergio Perez, Racing Point RP20, locks up Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

„Optimistán közelítem meg az évet, de ez az F1-es szezon annyira hosszú lesz, melynek ideje alatt sokat lehet javítani. Nagyon sok munkánk van még, de minden bizonnyal egy olyan autónk van, amiben megvan a potenciál.”

„Azt hiszem, eddig ez a legjobb autó, amit valaha is vezettem a Forma-1-ben. Ez egy olyan csomag, amik a leginkább egyben van azok közül, amiket vezettem. Remélem, hogy Melbourne-ben is így lesz, de jelenleg az autó jól működik, de mint mondtam, sok tennivalónk van.”

„Az első három csapat azonban továbbra is nagyon erős. A tesztelés végére már valamivel több képünk lesz erről, de most még nem kell az időkkel foglalkozni. Várjuk meg a következő két napot, és talán okosabbak leszünk.”

