Kubica végzett az élen az Alfa Romeóval Barcelonában Verstappen és Pérez előtt

Az AMuS információi szerint a Red Bull egy elektromos motorral hajtott autót használ a bokszutcai kiállások gyakorlásához, amikor épp nem tesztelnek, így nincs szükség arra, hogy a szerelők megtolják a gépet. Ez azonban csak egy erre a célra használt autó, nem releváns az igazival.

A versenyzők pontban 9 órakor kapták meg az első zöld jelzést, ezzel kezdetét is vehette a több órás tesztelés, száraz, napos körülmények között. Elsőként Sainz hajtott pályára a McLarennel, rajta egy-két nagyobb első szenzorral, így a britek aerodinamikai mérésekkel kezdték a napot.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Röviddel a spanyol után Gasly, Lewis Hamilton, Vettel és Latifi teljesítette az első installációs körét, majd jöttek a többiek. A McLarenhez hasonlóan több csapat is aerodinamikai munkával vágott neki a negyedik tesztnapnak. A Renault messze a legtöbb szenzorral volt felszerelve.

Hamilton és Vettel sokat nem várt az első mért idők megfutásával. A brit és a német világbajnoknak azonban két különböző keveréken volt kint - Mercedes C4, Ferrari C3. A W11 tovább maradt kint a pályán, és eleinte 1:20-as időket ment, míg a maranellóiak más programon voltak, és az első hírekkel ellentétben a délelőtti első szárny nem volt új.

Eleinte a többség a fentebb említett aerodinamikai mérésekre koncentrált, beleértve a Williamst és az Alfa Romeót is. A két autó nagyobb szenzorokat kapott, és Sir Frank Williams istállójánál egy frissített első légterelőt is láthattunk a pályán. A Red Bull például a 2020-as Halóról, és annak aerodinamikai hatásairól is külön mért adatokat, mint azt az alább található képen látni.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Franco Nugnes

Az első fél óra végén Vettel újra pályára gurult, de immáron a C2-es, tehát a második legkeményebb gumikon, amikkel át is vette a vezetést: 1:19.146, 1:18.775. Majdnem 45 percet kellett várnunk arra, hogy megszülessen a nap harmadik mért ideje, ami Grosjean-hoz fűződik a C3-as keveréken: 1:29.571.

Mindeközben Hamilton a Ferrari után pályára vitte a Zandvoortra tervezett C2-es gumikat, és megérkezett Vettel elé: 1:18.292. Az első óra legvégén Ricciardo ment mért kört a C3-as abroncsokkal: 1:19.836. Vettel is válaszolt a C2-es tappanccsal, és újra övé volt a legjobb idő, még ha minimális különbséggel is: 1:18.284.

A lapunk kérdésére a Pirelli elárulta, hogy minden csapat két szettet kapott ebből a zandvoorti C2-es gumiból tesztelésre.

10 óra 6 perckor Kubica hívta fel magára a figyelmet, amikor megforgott. A lengyel nagyon lassan haladt, így nyilván az alacsonyabb pályahőmérséklet is szerepet játszott ebben. Ekkor már az új első szárny volt fent a C39-en.

Ferrari SF1000 rear wing Fotó készítője: Giorgio Piola

Körszámok: 10:12

Vettel 26

Latifi 17

Ricciardo 11

Grosjean 10

Kubica 9

Sainz 8

Stroll 5

Gasly 2

Albon 1

Valamivel több mint 1 órával a zöld jelzés után így nézett ki a sorrend, rajta már Stroll és Grosjean idejével a C3-as gumikon, akik kissé elhúzták a dolgot

1 Vettel Ferrari C2 1m18.284s 2 Hamilton Mercedes C2 1m18.292s 3 Stroll Racing Point C3 1m18.942s 4 Ricciardo Renault C3 1m19.836s 5 Kubica Alfa Romeo C3 1m21.213s 6 Grosjean Haas C3 1m27.448s

A második óra első felében Albon 1, Gasly 2 kört tudhatott a neve mellett. Hamilton 10 óra 25 perckor feljebb kapcsolt a standard C2-es gumikon: 1.18.044. Ekkor 0.131 másodperc volt Vettel hátránya, aki a C3-as keverékkel folytatta a munkát. Ezzel szinte egy időben Latifi a harmadik helyre ugrott fel a C4-essel 0.638 másodperces differenciával a legjobb időhöz képest. Nem sokkal később, még a második óra vége előtt Sainz nagyon közel került a kanadai újonc idejéhez, ráadásul egy sokkal keményebb és lassabb keveréken.

Stroll hamar elvette a figyelmet, amikor a C3-as gumikon átvette a vezetést egy erősebb idővel: 1:17.787. Nagyon érdemes lesz figyelni a Racing Point autóját az idei évben, mert egyelőre ők a legmeggyőzőbbek a középmezőnyből. Jó ötletnek tűnik, hogy lemásolták a Mercedes tavalyi autójának egyes részeit.

Lance Stroll, Racing Point RP20 Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Körszámok: 10:52

Hamilton - 44

Vettel - 40

Latifi - 30

Ricciardo - 29

Sainz - 22

Stroll - 19

Kubica - 18

Grosjean - 17

Gasly - 2

Albon - 1

Miközben a McLarennél lekerült a padlólemez, és a csapat nagy szerelésbe kezdett, 11 óra 5 perckor piros zászló volt érvényben. Vettel a 8-as kanyarnál elhagyta a pályát, és megforgott. A német világbajnok nagyot mentett, mert könnyen a falnak vágódhatott volna.

Az SF1000 hátulja furcsán tört ki, és ezután történt meg a baj. A pályára felvitt hordalék miatt a tesztet ideiglenesen leállították. Magnussen szinte ugyanúgy dobta el a gépet az előző héten a 8-as kanyarban, de ott biztosan egy technikai hibáról volt szó, melynek a végén a Haas a fal mellett állt meg.

A teszt 11 óra 15 perckor folytatódhatott tovább. Nagy gond nem lehetett a Ferrarival, mert Vettel igen hamar visszatért a pályára, akárcsak Hamilton, aki a C2-es gumikon ment egy erősebb időt, ráadásul úgy vette át a vezetést, hogy a 12-es kanyarnál elhagyta a pályát: 1:17.753. Ez volt az a pont, amikor kiderült, hogy a Red Bull és az AlphaTauri nem egy Hondával kapcsolatos probléma miatt vesztegelt a bokszban, és nincs szó komoly gondról. A "bikáknál" a felfüggesztésen dolgoztak.

Marshals clear gravel from the track Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

11 óra 39 perckor jött a következő piros zászló, ezúttal Latifi leállása miatt. A kanadai gépe a 4-es fokozatban ragadt, majd a motor leállt. A 9-es kanyarban állt félre. A probléma hasonlónak tűnt, mint a korábbi tesztnapon, amikor az autó a célegyenes utolsó felében állt meg. Az ebédszünet kezdetéig már nem is tértek vissza, amivel sok időt bukott a legendás alakulat. A német AMuS jelentése szerint az olajrendszerrel lehetett hiba a Williamsnél a Mercedes motorjában. Az előző héten a tesztelés harmadik napján az ügyfélcsapatoknak biztonsági okokból egy korábbi specifikációra kellett visszaváltaniuk.

A teszt 11 óra 53 perckor folytatódhatott tovább, immáron a Red Bull és az AlphaTauri autójával, akik kvázi egyszerre tértek vissza a nagyon hosszú kényszerszünet után. Az osztrákok a felfüggesztéssel, az olaszok pedig a kipufogóval küszködtek, emiatt álltak olyan sokat a bokszban. Mindketten gyorsan mért időt is mentek: a Red Bull a C2-es, az AlphaTauri a C3-as keveréken.

Kubica a C4-es gumikon hirtelen a 4. helyen találta magát Latifi, a williamses utódja előtt: 1:18.230. Sokáig nem élvezhette a lengyel ezt az előkelő pozíciót, mert jött Ricciardo a C2-es gumikon: 1:18.214. Röviddel az ausztrál után a McLaren is bevetődött Kubica elé, C3-on: 1:18.221.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

40 perc volt hátra, amikor Kubica a C5-ös, leggyorsabb keveréken ment egy időmérős etapot, és átvette a vezetést: 1:16.942. Mindhárom szektorban az abszolút legjobb időt rakta össze. Albon az utolsó 20 percen belül villant a C2-es gumikkal, amikkel megelőzte Hamiltont a TOP-3-ban, ugyanazon a keveréken.

Gasly szinte ugyanakkor javított, de a francia a C4-en, és a 4. helyig ugrott fel 0.8 másodpercre Kubica idejétől, de ezzel nem volt vége, és ismét javított. A csapatok 13 és 14 óra között, a hivatalos ebédszünet ideje alatt nem küldhették pályára a versenyezőiket. A tesztet 18 órakor intették le.

A nap első felének végeredménye

1 Kubica 53 kör Alfa Romeo C5 1m16.942s 2 Gasly 25 AlphaTauri C4 1m17.540s 3 Albon 29 Red Bull C2 1m17.550s 4 Hamilton 89 Mercedes C2 1m17.562s 5 Stroll 43 Racing Point C3 1m17.787s 6 Vettel 84 Ferrari C3 1m18.113s 7 Ricciardo 53 Renault C2 1m18.214s 8 Sainz 46 McLaren C3 1m18.221s 9 Latifi 48 Williams C4 1m18.300s 10 Grosjean 42 Haas C3 1m18.670s

12 percnek kellett eltelnie ahhoz, hogy újra autót lássunk a pályán. Norris hajtott ki elsőként a McLarennel. Grosjean volt az egyetlen, akinek nem kellett átadnia a helyét a mezőnyből. A brit azonban csak egy installációs kört futott, majd Pérez volt a következő, aki kimerészkedett a katalán pályára, és mért időt is ment a C3-on: 1:19.953. Verstappen is ekkor kezdte meg a délutáni műszakot Barcelonában.

Eleinte Verstappen, Grosjean és Pérez szórakoztatta a közönséget. A francia és a mexikói C3-on, a holland C2-es gumikon tesztelt. Hozzájuk csatlakozott Leclerc a Pirelli keményebb keverékén (C2): 1:18.508. Kvjat szintén hamar megkezdte a programját, és volt is mit bepótolniuk a sok szerelés miatt, míg a németeknél Bottas vehette át az irányítást a C3-as abroncsokon: 1:18.448, 1:18.100.

Az első délutáni tesztóra vége előtt Räikkönen örvendeztette a közönségét, és a finn is beállt a sorba. A C3-as gumikon hamar mért időket ment, míg Bottas C1-re váltott át. A Mercedes pilótája egy 1:43-as lassú körrel hangolt, amit egy 1:19-es idő követett, miközben Verstappen beugrott elé a 6. helyre: 1:18.054.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

15 óra 22 perckor már 18 versenyzőnek volt mért ideje, így csak Ocon volt adós ezzel. A Renault azonban hosszabb időre zárkózott be. Norris az utolsó helyet foglalta el Räikkönen, Kvjat és Grosjean mögött, de Leclerc is csak a 13. helyről várhatta a folytatást, előtte Latifivel és Sainz-cal.

A Renault 15 óra 52 perckor hagyta el először a bokszutcát délután. Ocon a C2-es gumikkal tette meg az első métereit a negyedik tesztnapon.

Körszámok: 16:05

Hamilton - 89

Vettel - 84

Grosjean - 72

Kubica - 53

Ricciardo - 53

Latifi - 48

Bottas - 47

Sainz - 46

Perez - 45

Stroll - 43

Verstappen - 43

Leclerc - 42

Albon - 29

Norris - 26

Gasly - 25

Kvyat - 25

Russell - 21

Raikkonen - 21

Ocon - 9

Jelenleg mindenkinek pozitívabb a véleménye a Ferrariról. Ezek még csak tesztek, de senki ne lepődjön meg azon, ha idén is a Mercedes autóját kell megfogniuk a csapatoknak. Az egyik negatívum, amit a pálya szélén lévők is látnak, hogy a Ferrari a kanyarbejáratnál versenyképes, a kanyar közepén azonban tapadást veszít.

Sergio Perez, Racing Point in the garage before testing Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A McLaren után a Toro Rosso is elismerte, a Racing Point nagyon gyorsnak és rendkívül versenyképesnek tűnik, így őket látják a fő riválisnak.

A hőmérséklet csökkenésével több bizonytalan mozdulatot láthattunk délután. Verstappen meg is forgott a Red Bull autójával, de abból nem lett gond, leszámítva a gumikopást. Az utolsó 30 perc előtt viszont fellépett a második helyre a C3-as abroncsokkal: 1:17.347. Verstappen köre sokkal jobb is lehetett volna. A 7-es kanyarnál szelesére vette, míg a 10-esnél volt egy kisebb elfékezése.

Pérez majdnem válaszolt is erre az időre, ugyanazzal a keverékkel: 1:17.428. Ez egy újabb bizonyíték lehetett arra, hogy nagyon érdemes lesz figyelni a Racing Point tempóját a továbbiakban, kezdve az ausztrál hétvégével.

Kvjat is megkísérelt egy hasonlót kört, és az első szektorban gyorsabb is volt, de az utolsó kettőben túl sokat kapott a C3-on. A 16. helyről a 7-re lépett előre. Később ez a 4. helyre módosult a C4-en: 1:17.540.

A tesztnapot pár perccel hamarabb intették le egy furcsa piros zászló miatt. Verstappen és Kvjat egyszerre álltak meg. Az AlphaTauriból valószínűleg kifogyott az üzemanyag, míg a Red Bull a megforgás és a leállás előtt igen furcsa hangokat adott ki magából.

1 Kubica 53 kör Alfa Romeo C5 1m16.942s 2 Verstappen 84 Red Bull C3 1m17.347s 3 Perez 84 Racing Point C3 1m17.428s 4 Kvyat 61 AlphaTauri C2 1m17.456s 5 Gasly 25 AlphaTauri C4 1m17.540s 6 Albon 29 Red Bull C2 1m17.550s 7 Hamilton 89 Mercedes C2 1m17.562s 8 Stroll 43 Racing Point C3 1m17.787s 9 Bottas 90 Mercedes C3 1m18.100s 10 Vettel 84 Ferrari C3 1m18.113s 11 Ricciardo 53 Renault C2 1m18.214s 12 Sainz 46 McLaren C3 1m18.221s 13 Leclerc 80 Ferrari C3 1m18.244s 14 Latifi 48 Williams C4 1m18.300s 15 Russell 59 Williams C3 1m18.535s 16 Grosjean 107 Haas C3 1m18.670s 17 Norris 57 McLaren C2 1m18.826s 18 Raikkonen 51 Alfa Romeo C3 1m19.820s 19 Ocon 74 Renault C2 1m21.542s

A tesztsorozat csütörtökön folytatódik tovább az ötödik nappal, amiről a hu.motorsport.com szintén élőben fog tudósítani.

