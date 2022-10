Nyolc éve ezen a napon: Verstappen hivatalosan is debütál a Forma–1-ben (videó) Max Verstappen a Szingapúri Nagydíj előtt nem sokkal töltötte be 25. életévét, tehát még mindig fiatalnak számít, amikor azonban először mutatkozott be a Forma–1-ben, még tényleg csak egy kölyök volt. Most hétvégén pedig visszatér a helyszínre.