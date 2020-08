Nagy változtatás jöhet az F1-ben a silverstone-i gumiproblémák miatt

Nagy drámát hozott a Brit Nagydíj végjátéka: az utolsó néhány körben Valtteri Bottas, Carlos Sainz és Lewis Hamilton is defektet kapott. Ennek következményeképpen az FIA úgy döntött, hogy reagál.

A változtatás azt jelentheti, hogy a csapatoknak a korábban tervezettnél komolyabb változtatásokat kell eszközölniük az aerodinamikai oldalon, így pedig a tervekhez képest több erőforrást kell ráállítaniuk a 2021-es autójukra.

A Pirelli már 2019 óta ugyanazzal a specifikációjú abroncsokkal látja el a Forma-1-et, miután a csapatok nem voltak elégedettek az olasz gumigyártó 2020-ra tervezett gumijaival.

Eközben a Forma-1 a koronavírus-járvány miatt 2022-re halasztotta az eredetileg 2021-re tervezett nagy technikai szabályváltoztatásokat, amelyeknek a részét képzi a 13-ról 18 colos gumikra való átállás. Ennek értelmében nemcsak 2020-ban, hanem 2021-ben is a 2019-es specifikáció lesz használatban.

És mivel az FIA felismerte, hogy a leszorítóerő folyamatos növelése miatt egyre nagyobb terhelés éri a gumikat, úgy döntött, hogy 2021-re változtat a padlólemezre vonatkozó szabályokon, hogy ezzel csökkenjen az autók leszorítóereje. A becslések szerint ez a változtatás azt hozná magával, hogy a 2021-es szezon elején hasonló lenne a leszorítóerő szintje, mint az idei idény elején volt.

Viszont a silverstone-i gumiproblémák után az FIA gyorsan azt a következtetést vonta le, hogy az eddig tervezett változtatás sem lesz elég, így még többet akarnak visszavágni a leszorítóerőből – mivel a Pirelli nem tudja a végtelenségig növelni a minimum guminyomást az egyre növekvő terhelés miatt.

És mivel az indoklás szerint biztonsági okból történik a változtatás, így nincs szükség arra, hogy minden csapat rábólintson erre a technikai szabályváltoztatásra. A 2.2-es cikkely szerint „az FIA minden olyan változtatása, amely biztonsági okokból lép érvénybe, előzetes értesítés vagy késlekedés nélkül hatályba léphet”.

A tervről a csapatokat az FIA motorsport főtitkára, Peter Bayer értesítette, ugyanabban a levélben, amelyben figyelmezteti az istállókat az időmérős motormódokra való szigorításokra, amelyek a Belga Nagydíjtól jöhetnek.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, heads into the pits with a front puncture

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images