Perez elmondta, tárgyal-e más csapatokkal

Első körben arról kérdezték őt, hogy milyen tünetei voltak és mennyire érezte magát rosszul. „Hogy őszinte legyek, ebből a szempontból nagyon is szerencsés voltam, mert nem voltak komoly tüneteim egy kisebb fejfájást leszámítva. Egy-két nap elég fáradtnak éreztem magam, de akkor is így érezheted magad, ha sok időt töltesz egyedül” – kezdte Perez.

A visszatérő versenyző még 2011-ben kezdte pályafutását a Forma–1-ben, és azóta folyamatosan a mezőny tagja, ezért nem kellett eddig futamokat kihagynia. Most viszont hosszú idő után először csak a TV-ből követhette az eseményeket, ami eléggé furcsa is volt számára.

„Elég régen néztem már TV-ben F1-et. Nagyon unalmasnak találtam igazság szerint! Azt, hogy csak nézem a versenyt, de nem lehetek ott. Főként az első silverstone-i futam volt unalmas, kivéve az utolsó pár kört. Utána viszont jobb lett. Szerintem a második verseny a gumihelyzet miatt sokkal szórakoztatóbb volt, mint az első.”

Pereznek most két futam kihagyása után kell visszatérnie, ami fizikálisan még akár nehéz is lehetne számára, de a mexikói a karantén ideje alatt is edzett, bár azt ő maga sem tudja még, hogy ez mire lesz elég.

„Nem tudom mi vár rám, mert nyilván lemaradtam két futamról, és a legjobb edzés az, ha az autót vezeted. Ebből a szempontból valószínűleg nem vagyok a legjobb állapotban, de nem szabadna gondot okoznia, mivel ahhoz képest, hogy milyen gyorsan jött minden, még így is sikerült valamennyit edzenem” – mondta fizikumáról Perez.

Sergio Perez, Racing Point RP20 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Mindeközben a Racing Point pilótájának jövője még nem biztosított, hiszen sokan beszélnek arról, hogy a Ferraritól távozó Sebastian Vettel végül a jövőre Aston Martinná alakuló gárdánál fog kikötni. Perez azonban egyáltalán nem félti a helyét.

„A Vettellel kapcsolatos pletykákkal nem tudok mit kezdeni. Én azt hallottam a csapattól, hogy mindannyian menni szeretnénk tovább, folytatni a közös munkát. Szóval szerintem csak idő kérdése, mire ezek a hangok eltűnnek.”

Perez egyelőre nem is tárgyal más csapatokkal. „Nem. Nem igazán, mivel a csapaton belüli helyem elég biztosnak tűnik, és ezt a következtetést vontam le a dolgokból. Mindent ki szeretnénk hozni a helyzetből, és folytatni akarjuk” – foglalt határozottan állást a visszatérő pilóta.

