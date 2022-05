Módosított hátsó szárnnyal vág neki a Spanyol Nagydíjnak az Alpine Otmar Szafnauer csapatfőnök már korábban elárulta, hogy nemcsak Spanyolországba, hanem Bakuba és Silverstone-ba is egy-egy új fejlesztési csomaggal érkeznek, most pedig azt is elmondta, mivel készülnek Barcelonában.