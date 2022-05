Williams: kulcsfontosságú tesztet bízunk de Vriesre

A grove-i alakulat a héten jelentette be, hogy a Formula E regnáló bajnoka, Nyck de Vries ül Alexander Albon helyett a Spanyol Nagydíj első szabadedzésén az autóba, ezzel a holland pilóta bemutatkozhat a Forma-1-ben.

A csapat járműteljesítményért felelős vezetője izgatottan várja a Mercedes-család versenyzőjének debütálását, elsősorban azért, mert egészen új aspektusból tudja megvizsgálni az FW44 működését.

„Nem is lehetne nagyobb a kontraszt a miami és a barcelonai pálya között, hiszen előbbit egyáltalán nem ismertük, utóbbit viszont a tenyerünknél is jobban. A versenyzők és a mérnökök is centiről centire ismerik a trükkjeit“ - mondta Dave Robson.

„Az autó egyensúlya más lesz mint februárban és persze az abroncsok is másképp fognak viselkedni, de jó elképzelésünk van arról, mire számíthatunk és mely területeken kell majd dolgoznunk“ - szögezte le az igazgató.

„A konstrukció sokat változott február óta, a jóval melegebb pálya pedig más kihívások elé fog állítani mindenkit. Az előző futamokon biztató volt a versenytempónk és most arra összpontosítunk, hogy ugyanezt a teljesítményt a kvalifikáción is hozzuk“ - magyarázta Robson.

„Alig várjuk, hogy Nyck de Vries autóba üljön az első szabadedzésen, mivel mindig jó egy új versenyzővel dolgozni, hiszen friss véleményt kapunk az autó erősségeiről és gyengeségeiről. Nyck tapasztalata fontos lesz, ugyanis egy kulcsfontosságú mérnöki tesztet bízunk rá“ - tette hozzá az igazgató.

Íme, a 2022-es Forma-1-es Spanyol Nagydíj menetrendje – jön a „fejlesztések hétvégéje”!