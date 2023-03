Michael „jelenlétében” Steiner máshogy viselkedett volna, véli a hétszeres bajnok öccse

Schumacher két szezon után veszítette el ülését az amerikai istállónál, mivel nem találták elég jónak a teljesítményét, és inkább egy tapasztaltabb versenyzőt akartak leigazolni, akit Nico Hülkenberg személyében meg is kaptak.

A tavalyi nyilatkozatokból és a Drive to Survive legújabb évadából pedig jól tudhatjuk, hogy Steiner és Schumacher kapcsolata messze nem volt felhőtlen, a fiatal németet sok kritika érte a színfalak mögött, de nyilvánosan is. A korábbi F1-es pilóta, Ralf Schumacher már többször nemtetszését fejezte ki a Haas csapatfőnöke felé, most pedig az F1-Insidernek nyilatkozott a témában.

„Én most is hasonlóan látom a helyzetet. Kár, hogy ez lett a végkifejlet. Szerintem érett személyként nem bánhat így valaki egy fiatalemberrel. Mindenkinek muszáj bírnia a nyomást a Forma–1-ben, de ez már túl sok volt.”

„Emellett úgy vélem – és ez zavar a legjobban –, hogy ha a testvérem ott lett volna, akkor Steiner sokszor másképp viselkedett volna. Úgy vélem, Michael jelenléte elegendő lett volna. De persze mindenki úgy végzi a munkáját, ahogy akarja. Mick viszont természetesen családtag, ezért meg kell érteniük: amikor így bánnak a családommal, az nem tetszik, Ralf Schumacherként.”

A hatszoros futamgyőztes eközben továbbra is elismeri azt, hogy Mick a tavalyi szezon első felében nem teljesített jól, túl sokszor tört autót, ami sok pénzébe került a csapatnak. Neki inkább az nem tetszett, ahogyan Steiner olykor a nyilvánosság előtt kritizálta versenyzőjét, és helyezett rá szerinte túlságosan is nagy nyomást.

Most már azonban mindez megtörtént, Michael Schumacher sajnos nem tudott jelen lenni fia első F1-es éveiben, Micknek pedig most a Mercedes tartalékos szerepköre jutott, de a visszatérést továbbra sem adta fel, és talán fogjuk még őt látni az állandó mezőnyben.

A nyomás valóban az F1 velejárója, Damon Hill pedig úgy látja, Sergio Pereznek nem újdonság mindaz, amit most a Red Bullnál tapasztal.