Mi lesz a következő lépés Sebastian Vettel, és a Ferrari számára?

A legnagyobb kérdése természetesen ennek a szenzációs hírnek, hogy ki fogja váltani a Vettelt a Ferrarinál, illetve amennyiben a Forma-1-en belül marad a német, melyik csapat lehet a befutó.

2019-ben a Ferrarinál a csapaton belül nem várt erőváltozás következett be: a második szezonját kezdő Ferrari mindenki elképzelését fölülmúlva rendszeresen Vettel előtt végzett az időmérőkön, versenytempóban is előtte járt, és ami még fontosabb, kevesebbet hibázott.

Azzal, hogy a Ferrari azonnal egy 5 éves hosszabbítást kínált neki, kristálytisztán kimondták: a csapat jövőjét a monacói pilóta képviseli.

2020 végén a mezőny legtöbb pilótájának lejár a szerződése, azonban a koronavírus-járvány borította azokat az elképzeléseket, hogy az első pár futam teljesítménye alapján lehet majd látni az erősorrendet, a Ferrarinak így lépnie kellett, mert ha őszig halogatják Vettellel az ügyet, addigra a pilótapiac legértékesebb tagjai elkelhettek volna.

Sebastian Vettel, Ferrari Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel a Motorsport.com-nak adott, egy hónappal ezelőtti interjújában elmondta, hogy még a szezon kezdete előtt eldőlhet a sorsa, és igaza is lett.

Vettel akkor azt is elhintette, hogy „általában 3 éves szerződéseim voltak” – ez pedig már akkor ütközött a Ferrari azon tervével, hogy csak 1 éves hosszabbítást kínálnak a németnek.

A német pilóta mai szavaival is találkoztunk már 1 hónappal ezelőtt, amely az esetleges visszavonulására utal. „Az elmúlt pár hónap történései sokunkat arra vezettek, hogy meglássuk, mi az igazán fontos az életben. Az embernek új elképzeléseket kell használnia ahhoz, hogy alkalmazkodjon a megváltozott helyzethez. Meg fogom ragadni ezt az időt arra, hogy elgondolkodjak azon, mi számít igazán” – írta ma Vettel a Ferrari által kiadott hivatalos nyilatkozatban.

Hova mehet Sebastian Vettel, ha mégis úgy dönt, hogy a Forma-1-ben marad 2021-re is?

Biztosan bepróbálkozhatna a Mercedesnél is, ahol akár helyet cserélhetne Lewis Hamiltonnal is, akivel állítólag a maranellóiak felvették télen a kapcsolatot. Lewis jövője azonban nagyban függ Toto Wolff jövőjétől is, aki nem biztos, hogy szívesen ülne le a Ferrarival, miután az olaszok megakadályoztak Wolffnak azon törekvéseit, hogy a Libertynél töltsön be vezető szerepet.

A Red Bullhoz való visszatérés szép kerettörténet lenne, de nem valószínű, hogy a Leclerchez hasonló Max Verstappen mellé kívánkozna Vettel, a Red Bull pedig egyelőre elégedett a szépen fejlődő Alex Albonnal is.

Carlos Sainz Jr., McLaren Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A McLaren neve jött szóba a legtöbbször a sajtóban, mint Vettel következő csapata. A Ferrari listáján ott van Carlos Sainz is, akivel így helyet cserélne a német. A McLaren tavaly kinevezett csapatvezetője, Andreas Seidl nagyon jó kapcsolatot ápol Vettellel, még a BMW Saubernél dolgoztak együtt. A McLaren jövőre Mercedes motorokra vált, ami szintén vonzó lehet, azonban Sainz azt nyilatkozta, boldog a wokingiaknál, és szeretné befejezni a megkezdett, hosszú távú projektet.

Az azonban eléggé valószínűtlenné teszi Vettel érkezését a McLarenhez, hogy pont ők kampányoltak leghangosabban a költségsapka további, 100 millió dollárra való csökkentéséért, ezért nem valószínű, hogy a magas fizetésigényű Vettelre szívesen költenék az erőforrásaikat.

Ki érkezhet Vettel helyére?

A Ferrari listáján realisztikusan 3 jelölt neve szerepelhet: Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, és Antonio Giovinazzi.

Giovinazzi a Ferrari neveltje, volt hivatalos tesztpilótájuk, azonban 2019-ben, különösen az év első felében, amikor az Alfa Romeo még versenyképes volt, csúnyán elmaradt Raikkonen tempójától. Az év második felére feljavult, de 26 évesen még mindig relatíve tapasztalatlan pilóta a Forma-1-ben.

Igen nagy kérdőjel, hogy át tudta-e menteni a 2019 végén látott javuló formáját idénre is, és az, hogy a lendületét mennyire akasztotta meg a járvány, ami miatt idén még nem tartottak futamot.

Daniel Ricciardo, és Carlos Sainz nevét már régóta hangoztatják a sajtóban, mint ideális Ferrari pilóták.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Az ausztrál idősebb, de már bizonyított pilóta, aki 2014-ben Vettelt is megverte a Red Bullnál, több tapasztalattal is rendelkezik, Sainznak azonban fantasztikus 2019-es éve volt, és még mindig csak 25 éves.

2020 végén mindkettőjük szerződése lejár, és Ricciardo biztosan nagyobb hajlandósággal hagyja maga mögött a 2019-ben közepesen teljesítő Renault-t, mint Sainz a McLarent, ahol a csapatot jelenleg gyakorlatilag köré építik újra, és jövőre a turbókorszak legjobb motorját, a Mercedest is megkapják.

Ha a Ferrari hosszútávra keres pilótát, akkor valószínűbb, hogy bepróbálkoznak Sainz szerződtetésével, Ricciardoban biztosan nem a hosszú távú megoldást látják az olaszok.

Nem szabad elfelejtenünk még a pilótapiac feketelovát, a Forma-1-es visszatérésre készülő Fernando Alonsot sem. Biztosak lehetünk abban, hogy a jövőre már 40 éves, kétszeres világbajnok spanyol pilóta bekopogtat majd a Ferrari kapuján.

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso Fotó készítője: A.S.O.

Ti mit gondoltok, ki lehet Vettel utódja a Ferrarinál, illetve hol tudjátok még elképzelni a németet?

