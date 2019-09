Leclerc örült a győzelmeknek, de tetoválást azért nem vállalt be

Az előző két futam a Ferrarinak szinte tökéletesen a terv szerint ment. Mind Spában, mind Monzában úgy számoltak velük, hogy sebességük miatt lehet esélyük a győzelemre, és végül mindkét versenyt meg is nyerte a fiatal monacói, aminek örömére a Ferrari nagy ünnepséget is csapott, de Charles Leclerc nem vett észre a maga életében nagy változást, és nem is vett magának semmi különlegeset a megnyert nagydíjak után:

„Másfél éve költöztem el anyám lakásából a sajátomba, onnantól kezdve a magam ura vagyok. Persze, azóta megváltoztak egy kicsit a dolgok, Olaszországban, Monacóban és más európai országokban már megismernek az emberek az utcán, persze ez a munkám része, azért nem olyan vészes a helyzet, hogy nem merek kimenni az utcára. Most a győzelmem után nem vettem magamnak semmi különlegeset, sajnálom, hogy csalódást kell okozzak. Nem ajándékoztam meg magam. Valahol az Interneten azt olvastam, hogy szereztem egy tetoválást, de nem, ugyanolyan normális vagyok, mint két hete.”

Még több F1 hír: Bottas abban akar erősödni, amiben Hamilton jó

A 21 éves versenyző szerződtetését tavaly pont Szingapúrban jelentette be a Ferrari, így arra is megkérték, foglalja össze az első 12 hónapját a maranellóiaknál:

„Év elején az volt elsősorban a célom, hogy fejlődjek minél többet, és szerintem ez minden versenyen sikerült. Voltak elég sokba kerülő hibák, és voltak, amik kevesebbet értek, de tanultam belőlük, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben szintén követek majd még el hibákat, azokból is szeretnék tanulni. Szóval idén csak ez volt a célom, és elégedett vagyok a teljesítményemmel.”

Leclerc azt is elmondta, utcai pályaként eléggé tetszik neki a szingapúri aszfaltcsík, mivel technikásabb, és szigorúbb, mint az átlag: „Igazából bármelyik utcai pálya az izgalmasabbak közé tartozik nekem versenyzői szempontból. Az, hogy ennyire közel vannak a falak, hogy nincs lehetőség a hibázásra, sokkal nagyobb kihívás, és ezért tetszik Szingapúr is ennyire.”

Lewis Hamilton már a McLarennél is kipróbálhatott pár nagyon érdekes és legendás autót. Ezek közül a legértékesebb a Mercedes W125 volt, ami 1934-ben mutatkozott be.