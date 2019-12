Leclerc majdnem mindenben verte Vettelt a Ferrarinál

Sokan csak legyintettek és nevettek azon, amikor páran azt mondták, Charles Leclerc azonnal verni fogja a négyszeres világbajnokot. Végül azoknak lett igazuk, akik arra tippeltek, hogy Sebastian Vettel igen hamar vereséget szenved az új csapattársától.

Még több F1 hír: Hamilton komoly változásokat akar látni az emberiségben

Ezzel egy hasonló helyzet állt elő mint 2014-ben a Red Bullnál, ahol pedig Daniel Ricciardo vitt véghez egy hasonló bravúrt. Vettel már akkor is négyszeres világbajnok volt, valamint címvédő, de nem bírt az ausztrállal, és az év végén elhagyta Milton Keynest.

Leclerc megérkezéséig Kimi Räikkönen volt a német csapattársa, de a finn nem tudott igazán nagy nyomást helyezni a négyszeres győztesre. Charles ezt már az első versenyhétvégétől kezdődően megtette, ráadásul mindezt úgy, hogy nagyon fiatal, ez csak a második éve volt az F1-ben, valamint egyúttal az első is Maranellóban.

Sebastian ismét sok kritikát kapott, addig Charles enyhén szólva is felkerült a térképre. A monacói az időmérőkön is jobbnak bizonyult, noha korábban a németet minden idők egyik legjobb időmérős pilótájának is nevezték.

Leclerc 12-9 arányban verte Vettelt a szombati napokon, miközben 7 rajtelsőséget szerzett, addig Vettel csupán kétszer volt ott a pole-ban. Ez igen jelentős differencia. Ha a győzelmeket nézzük, abban is az ifjú tehetség volt a jobb 2-1 arányban, de a dobogóra is többször (10x) állhatott fel Vettelnél (9x).

A versenyeken Vettel 12 alkalommal végzett előrébb, míg Leclerc csak 9x, de több pontot gyűjtött: 264-240. Miután mindketten ketten estek ki, nem lehet azt mondani, hogy valamelyik versenyző nagyon sokat profitált volna ebből a másikkal szemben.

Végül, de nem utolsó sorban a leggyorsabb körök területén is Leclerc van előrébb. A Ferrari saját nevelése 4x volt a leggyorsabb a futamokon, addig a világbajnok mindössze 2x. A lista élén Lewis Hamilton zárt 6 leggyorsabb körrel.

Immár onboard felvételen is megtekinthető, ahogyan Valentino Rossi a Mercedes idei F1-es versenygépét terelgeti.