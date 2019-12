Az év legérdekesebb botránya a Forma-1-ben

A Rich Energy neve először 2018-ban került a köztudatba, amikor az anyagilag már szenvedő Force Indiát szerette volna felvásárolni a vezetőjük William Storey. A kísérlet kudarcba fulladt és a csapat Lawrence Stroll kezébe került.

Storey ezután a szponzori tevékenység felé fordult és Bernie Ecclestone-nal az oldalán a Williams-szel kezdett tárgyalni. Az Amerikai Nagydíjon már a csapat vendégeként vett részt , a rajtrácson is feltűnt Claire Williams-szel , a boxban pedig a csapat rádiózásába is belehallgatott.

A csapat aznapi vacsoráján a szponzori szerződéssel a kezében jelent meg. Az újbóli sikertelenség után a Haas F1 Team-nél bukkant fel , ahol a csapatfőnökkel Guenther Steinerrel kezdett tárgyalásba.

Itt ugyancsak részt kellett volna vennie a csapat vacsoráján, de nem tette, ehelyett üzenetet küldött , hogy nem köt szerződést a Williams-szel. A Haas később bejelentette a megállapodásukat, mely értelmében a Rich Energy a csapat főszponzora lesz és átveszi a cég fekete-arany színeit is.

Már ekkor többen kétkedésüknek adtak hangot a paddockban , mondván a Rich-nek nincs túl sok vagyon a nevén és a termékük nehezen elérhető. Steiner kijelentette, megtették a szükséges átvilágításokat és mindent rendben találtak. Talán Storey néhány nagyobb befektetője állhatott az egész ügylet mögött ? - vetődik fel a kérdés.

A csapat új festését Londonban mutatták be még tesztek előtt. A csapat azután elvégezte a szezon előtti felkészülését és megkezdte a szezont . Hetekkel később kétségek merültek fel, hogy a szponzor eleget tesz-e a kötelezettségeinek, majd májusban a Whyte Bikes keresetet nyújtott be egy angliai bíróságon, hogy a Rich Energy logója túlságosan hasonlít a sajátjukra.

A Whyte Bikes anyavállalata megnyerte a pert, a bíróság pedig nem éppen kedvező véleményeket mondott Storey-ról és a vállalatáról, melyben a céget egyértelműen kisebbnek állította be, mint azt maguk állítják. A bíró így mondta : „ Storey úr állítása szerint 90 millió dobozt gyártatott le, de ezeket még meg kell tölteni és eladni. Azt mondta csak ellenőrzési okok miatt nem tette még ezt meg. A cég 2018-ban kb összesen 3 millió doboz italt értékesített.”

Nem kell szakértőnek lenni a megállapításhoz: évi 3 millió doboz ital értékesítésével- ha igazak a számok- nem lehet eleget tenni egy F1-es szponzorációnak, hiába vannak szép tervek. A Kanadai Nagydíjon lekerült a Haas kocsijairól a Rich Energy logója, majd július 10.-én robbant a Twitter-bomba , amikor Storey bejelentette a megállapodás felbontását, a gyenge teljesítményre hivatkozva.

Rich Energy Branding on the new 2019 Haas livery

Fotó készítője: Joe Portlock / Motorsport Images