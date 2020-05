Leclerc: „Jó szórakozás Verstappen ellen küzdeni, bár néha átlépi a határt”

A Ferrari monacói versenyzőjének és a Red Bull holland sztárjának van közös múltja a gokartos időszakból. Sokat harcoltak egymással, és ezek a csaták nem egyszer átléphették azt a bizonyos határt, de amikor két ilyen kiváló versenyző küzd a legjobb helyekért, mindez benne van a pakliban.

Max Verstappen sokkal hamarabb mutatkozhatott be az F1-ben, amikor rekordot is döntött. Immáron Charles Leclerc is ott van a mezőnyben, ráadásul a Ferrari versenyezőjeként. Kimi Räikkönent váltotta a volán mögött, aki az Alfa Romeóhoz szerződött.

Leclerc sokat nem várt Sebastian Vettel legyőzésével, amivel azonnal felkerült arra a bizonyos térképre. Emellett 7 rajtelsőséget gyűjtött az első ferraris szezonjában egy olyan autóval, amihez nem sok köze lehetett.

A szezon során nemcsak Vettel ellen harcolt, hanem Vertappen is bekerült a képbe. Az Osztrák Nagydíjon a holland egy határozott manőverrel vette el Leclerc-től a győzelmet, aki eleinte igen dühös volt emiatt, és az FIA sokáig vizsgálta az esetet, de zöld utat adtak, így Max megtarthatta az első helyét.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, and Charles Leclerc, Ferrari SF90, race to be first out of the pit lane

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images