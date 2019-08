Leclerc csak 21 éves, de le akarja győzni Vettelt

Charles Leclerc idén mutatkozhatott be a Ferrari színeiben, mindössze egy F1-es szezont követően. A pletykák szerint erről a döntést az időközben elhunyt elnök, Sergio Marchionne hozta meg, ami Kimi Raikkonen ülésébe került, aki azóta az Alfa Romeónál versenyez. A finn „Jégember”, aki még mindig a Ferrari legutóbbi bajnoka, 2020 év végéig írt alá a középcsapattal.

Sebastian Vettel számára Leclerc egy teljesen más kihívást jelent, és úgy tűnik, hogy immáron az időmérő edzéseken is. Pár héttel ezelőtt még 6-1-re vezetett a német rekorder ezen a területen, míg a Német Nagydíj előtt már 6-4 az állás és úgy tűnik, hogy a világbajnok gödörben van. Kettejük között csak három pont a differencia, és legutóbb Vettel nullázott a saját hibája miatt, amikor hátulról belerohant Max Verstappen-be.

Leclerc a BBC kérdésére elismerte, nem könnyű, amikor a Ferrari csapatutasítást alkalmaz, és erre már nem egy példát láthattunk, a szezon első felében is. „Nem könnyű, de ez része a sportnak, így hozzá kell szoknod, valamint meg kell értened. Okosnak kell lenned, hogy elfogadd őket. Amikor pedig nem fogadtam el, akkor elég jól működött a dolog.” - mondta Charles, aki amikor figyelmen kívül hagyta a sorrendet Bahreinben, igen jó helyzetbe került, és csak a technika szólt közbe, hogy nem nyerte meg a futamot.

A Ferrari először azt az utasítást adta ki a monacóinak, hogy 2 kört maradjon Vettel mögött, de a fiatal versenyző néhány kanyarral később előzött: „Volt néhány verseny, ahol ésszerű volt a döntés, de voltak más futamok, mint Bahreinben, amikor azt gondoltam, jobb, ha nem tartom be az utasításokat. Az autóban úgy éreztem, hogy több információval rendelkezem, mint a bokszutca falánál dolgozók. Így éreztem. Úgy éreztem, hogy szignifikáns előnyöm van a tempót tekintve, és nagyon gyorsan érkeztem. Ésszerűnek éreztem, hogy megelőzzem.”

Sebastian Vettel, Ferrari, 2nd position, and Charles Leclerc, Ferrari, 3rd position, on the podium

Fotó készítője: Andy Hone / LAT Images