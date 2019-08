Változhat az Ausztrál Nagydíj vonalvezetése a Forma-1-ben

Ausztrália nemrég hosszabbított a Forma-1-ben. Az új szerződés értelmében az Albert Park legalább 2025-ig a naptárban maradhat, ami remek hír, hiszen egy igen fontos helyszínről beszélhetünk a sportban, mely évadnyitóként szerepel a programban. Melbourne nélkül nehéz lenne elképzelni a naptárat, és a legtöbben egyetértenek abban, hogy a lehető legjobb helyszínről beszélünk az évadnyitót tekintve.

A hosszabbítás megnyitotta a lehetőséget arra, hogy a szervezők újra megvizsgálják az utcai pálya esetleges átszabását, annak frissítését, köztük néhány felújítással is. 2017-ben egyszer már jégre tettek egy ilyen „újratervezést”, de most ismét téma lehet a gyors 11-es és 12-es kanyar átszabása, amiket lassú kanyarokkal helyettesítenének, ezzel is ösztönözve az előzéseket.

Andrew Westacott, az Australian Grand Prix Corporation első embere elmondta, fontos, hogy a befektetés megtérüljön, és ez az extra két év, amit most kaptak, lehetővé teszi azt, hogy elgondolkodjanak pár érdekes változtatáson. Az egyik ilyen lehetőség az újraaszfaltozás, bár a versenyzők nem panaszkodtak a jelenlegi verzió miatt. Ugyanakkor az aszfalt folyamatosan gyengül, különösen azok után, hogy egy utcai pályáról van szó.

Miután egy utcai pályáról beszélünk, a lehetőségek korlátozottak. Ennek fizikai korlátai vannak, kezdve a bokszutcával és így tovább. A vonalvezetésen azonban itt-ott lehetséges lenne a módosítás. Most ezeknek fog utánanézni a technikai csoport, hogy meggyőződjenek a lehetőségekről. További jó hír, hogy az ausztrálok erősen utaltak arra, hogy a jövőben is évadnyitó nagydíjként számíthatnak rájuk, ami lehetséges, hogy a szerződésben is benne van, de erről Westacott sem beszélhet. A Liberty Media szavai szerint azonban Melbourne valószínűleg a helyén marad, hiába jönnek az újabb és újabb futamok az F1-ben. A következő évben az Ausztrál Nagydíjat március 15-én rendezik meg, ami már a 25. ilyen lesz Melbourne-ben.

Augusztusban lesz 25 éves a Forma-1 egyik legintenzívebb jelenetsora, Jos Verstappen Benettonjának kigyulladása, amely most, hogy ismét tervbe van véve a tankolás visszahozatala, bizarr aktualitást kapott.