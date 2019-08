Leclerc a Magyar Nagydíjon is bajba kerülhet a hétvégén?

Charles LeclercBaku után egy újabb nagy lehetőséget vett el magától. Sőt a futamot is megnyerhette volna, különösen azok után, ha az időmérő edzésen nem hibásodik meg az autója, amivel a 10. helyre került az üres Q3 után. A monacói vasárnap pedig hibázott és egy biztosnak tűnt második hely szállt el számára.

Leclerc meglepődve tapasztalta, hogy Hamilton noha ugyanott ment bele a falba, mint ő, a Mercedes vissza tudott evickélni a pályára: „Láttam egy videót erről, mely valóban meglepett, mert ötletem sem volt arra, hogy miként tudott kimenni onnan, miközben az én autóm ott volt a kavicságyban. Nagyon trükkösek voltak ott a körülmények, különösen az utolsó két kanyarban. Nem sok mindent tudtunk már ott tenni, de ez másra is igaz volt.”

„Mint mondtam, azt gondolom, hogy a bakui hiba után már nem voltam olyan, mint most. Számomra az egy sokkal nagyobb hiba volt. Itt Hockenheimben a következmények sokkal nagyobbak voltak, mint Bakuban az időmérőn, mert nem szereztünk pontot, de másrészt nagyon rosszak voltak a feltételek, és az utolsó két kanyarban újra esni kezdett az eső. És ez semmiképpen nem kifogás, mert tanulnom kell belőle, de ismét csak azt tudom mondani, hogy a feltételek sokkal nehezebbek voltak.”

Charles Leclerc, Ferrari walks the track with his team

Fotó készítője: Jerry Andre / Sutton Images