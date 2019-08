Hamilton nézetéből a Mercedes rohanása a bokszban: videó

A brit világbajnok igen jó esélyekkel várhatta a Német Nagydíj rajtját, hiszen szombaton megnyerte az időmérőt Hockenheimben, addig a két Ferrari a technikai hibák miatt csak a 10. és a 20. helyről várhatta a folytatást. Az eső is Lewis Hamilton neve mellett szólt, mert az azt megelőző 8 esős futamon elsőként ért célba.

Lewis, aki Németországban nem volt teljesen egészséges, ezúttal nem járt sikerrel, miközben több hibát is vétett, valamint még büntetést is kapott a szabálytalan bokszutcai behajtása miatt, ami előtt megtörte az első szárnyát. Ez volt az a pillanat, amikor a Mercedes garázsában is egy kisebb káosz alakult ki, amit alább Hamilton nézetéből nézhetünk meg.