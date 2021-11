Latifi nem tudta kiélvezni a pillanatot, amikor legyőzte Russellt a brazil időmérőn

Azt követően, hogy a szezon közepén négy alkalommal is pontot tudott szerezni a Williams, a teljesítményük jelentősen visszaesett a legutóbbi versenyeken, és csak az Alfa Romeo stratégiai hibáinak köszönhetik, hogy továbbra sem túl szoros a csata a konstruktőri bajnokság 8. helyezéséért.

Ilyen körülmények között – nem beszélve a folyamatos motor és sebességváltócseréikről – George Russell sem tudta megismételni a szombati időmérős remekléseit, Interlagosban pedig olyan történt, amire most volt először példa: 35 versenyt követően Nicholas Latifi száraz pályán, egyenlő körülmények között le tudta győzni nagyra tartott csapattársát – amit végül nem is nagyon élvezett a Williams rossz formája miatt, hiszen mindketten kiestek a Q1-ben.

„Hogy őszinte legyek, nem igazán élveztem ezt a pillanatot a csapat összteljesítménye miatt” – mondta Latifi. „Messze nem voltunk annyira versenyképesek a legutóbbi fordulókon, mint szerettünk volna.”

„A nyers tempónk alapján idén végig ott volt az esély arra, hogy az egyik autónk bejusson a Q2-be, Brazíliában azonban nem ez volt a helyzet. Nem is futottam jó kört, de még ha mindent tökéletesen is csináltam volna, akkor is 3 tizedre lettünk volna a továbbjutó helytől, ami egy olyan pályán, mint a brazil, rengeteg.”

„Az egész inkább csalódást keltő volt a tempónk miatt. Tudom, hogyha egy pár rajtam kívülálló dolog máshogyan alakult volna idén, akkor már többször is George előtt végeztem volna, tisztában vagyok azzal, milyen teljesítményre vagyok képes.”