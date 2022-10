Külön versenysorozatot indít a Forma-1 fiatal női pilótáknak

Ehelyett az új sorozat 16 év feletti versenyzőket fog toborozni és az F3-ba lehet majd továbblépnie innen a tehetséges versenyzőknek. Egyelőre hivatalos megerősítés nincs, de valószínűleg F4-es autók szerepelnek a sorozatban, amely az F2-t és F3-at is lebonyolító szervezet alatt futhat és a jelenleg is futó bajnokság csapatai vehetnek részt benne, 12-15 fős rajtszám a terv.

Konkrét részletek még nincsenek, de az F1 egyik szóvivője elmondta: „Elköteleztük magunkat, hogy nagyobb lehetőséget biztosítunk a tehetséges női pilótáknak a fejlődésre és a csúcskategóriák elérésére”, hozzátéve, hogy további tervekről „a maga idejében” tájékoztatni fognak.

A W Series 2021-ben csatlakozott a Forma-1 betétfutamaihoz, de a szervező cég pénzügyi nehézségei miatt a sorozat jövője kérdésessé vált, az idei szezon utolsó két futamát törölni is kellett. Az F1-hez közeli források szerint, ha lesz 2023-ban W Series, az az új sorozat mellett is futhat, mivel ott F3-szerű autók és idősebb versenyzők szerepelnek.

A csütörtöki médianapon Lewis Hamilton arról beszélt, hogy a sport tehetne többet a női versenyzők támogatásáért: „A Forma-1 egész történelme alatt sosem volt elég figyelem a női pilótákon. Ma sincs semmilyen hangsúly rajtuk. Egyáltalán nem mutatnak rá, milyen remek munka folyik ezen a téren.”

„Az iparnak a vezetésében nem képviseltethetik magukat eléggé. Nincs igazán útja a remek, fiatal pilótáknak, hogy eljussanak akár a Forma-1-be. Aztán ott vannak olyanok, akik arról beszélnek, hogy sosem lesz női pilóta a Forma-1-ben. Nem jó, ha ezt az üzenetet közvetítjük. Szóval többet kell a mainál tennünk.”

Hamilton arról is beszélt, hogy a Forma-1 annak érdekében is cselekedhetett volna, hogy a W Series megmeneküljön: „Mivel a szervezet, a Forma-1, és a Liberty is elég jó pénzügyi eredményeket érnek el, nem lett volna akkora dolog nekik, hogy közbelépjenek a kérdésben.”

