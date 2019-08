Jöhet az újabb nagy rekorddöntés Hamiltontól, ezúttal a Német Nagydíjon?

Hamarosan elrajtolhat a Forma-1 mezőnye a Német Nagydíjon, ahol időközben megérkezett a várt eső. Ez pedig igencsak megkavarhatja lapokat és esélyt adhat a két Ferrarinak a felzárkózásra, akik a szombati technikai hibák miatt csak a 20. és a 10. helyről fognak rajtolni. Lewis Hamilton pedig az élről várhatja a folytatást, de a brit talán nincs 100%-os állapotban, és tegnap még arra is felkészültek, hogy Esteban Ocon, a Mercedes tartalékversenyzője üljön be a W10 volánja mögé Valtteri Bottas ideiglenes csapattársaként. Ha ma nyer a brit címvédő, akkor Hockenheimben is egyedüli rekorder lesz a Forma-1-ben.