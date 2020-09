Horner szerint nem bajnoki futamokon kéne kipróbálni a fordított rajtrácsot

Az F1 elgondolkozott azon, hogy bizonyos helyszíneken fordított rajtrácsos sprintfutamokkal helyettesítik az időmérő edzést, de végül ebből nem lett semmi, mert a Mercedes ellenezte a felvetést.

A sorozat vezetői elmondták a drámai Olasz Nagydíjat követően, hogy ismét előveszik majd az ötletet 2021-gyel kapcsolatban, miután látták, hogy milyen hatása van annak, ha a leggyorsabb autók a mezőny sűrűjébe kerülnek egy piros zászló után.

A terv 2021-es keresztülvitelének esélye javult, hiszen már csak minősített többségre lenne szükség annak megszavazásához a korábbi egyhangú döntés helyett, az ellenzők száma azonban megnövekedett az utóbbi hetekben.

Ugyan a Red Bull Racing vezetője, Christian Horner elmondta, hogy az F1-nek „nem kellene megijednie attól, hogy valami mást próbáljon ki”, de szerinte jobb lenne, ha egy formátumbeli változást inkább egy egyszeri alkalom révén, mondjuk egy bajnokságon kívüli futamon próbálnának ki.

„Ha lenne egy megfelelő alkalom, egy bizonyos típusú helyszín vagy egy meghívásos verseny, vagy akár egy bajnokságon kívüli futam, ha ilyesmit ki tudnánk próbálni, akkor nagyon érdekes lenne látni, hogy milyen végeredmény születne” – mondta Horner.

„A gond ezzel az, hogyha nem próbálsz ki valamit, akkor sosem fogod tudni. Szerintem nagyon könnyű beragadni ugyanabba a kerékvágásba, és azt mondani, hogy ez nevetséges, ez nem működne, és a bennem lévő hagyománytisztelő ugyanezt mondja.”

„Az életben néha viszont meg kell próbálni valamit, hogy lássuk, milyen végeredmény születik. Ha ezt meg lehetne oldani oly módon, amely nem befolyásolná a bajnokságot – mert azt nem látom, hogy miként lehetnének eltérő szabályok egyik versenyről a másikra –, mondjuk egy bajnokságon kívüli futammal vagy egy meghívásos futammal.”

„Itt van ez a sok új pálya idén, ahol versenyt rendezünk, de a következő években már nem lesz számukra hely. Ha kiválasztanánk egyetlen eseményt, ahol más lenne a lebonyolítás, hogy valami teljesen mást próbálhassunk ki, akkor mi veszítenivalónk lenne?”

Horner persze azt is elmondta, hogy a bajnokságon kívüli futam, amelyre egyébként utoljára 1983-ban volt példa, „csak egy ötlet” volt a részéről, és nem olyasmi, ami szóba került volna az F1 és a csapatok között.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Lance Stroll, Racing Point RP20, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 and the rest of the pack at the restart

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images