Horner: Sok volt az extrém ötlet, mi hátradőlve nézzük a pilótakeringőt

A tegnapi nap folyamán fogadta el a Motorsport Világtanács (WMSC) a legújabb szabályváltoztatásokat, amelyek részét képzik többek között az új pénzügyi szabályok is: a korábban meghatározott 175 millió dollár helyett 2021-ben 145 millió dollár lesz a költségsapka összege, ami 2022-re 140 millióra módosul, 2023 és 2025 között pedig 135 millióra.

Erre is reagált a Red Bull Racing csapatfőnöke, Christian Horner, aki a Red Bull hivatalos honlapján fogalmazta meg a sorait, és azt írta, hogy a legtöbb területen sikerült megtalálniuk a középutat, bár látott opportunista próbálkozásokat is.

„A technikai és a sportszabályok készen állnak. Még mindig van néhány terület, ami szűkítésre szorul, ugyanis a pénzügyi szabályok teljesen újdonságot jelentenek a Forma-1-ben, és nagy kihívást jelenthet rendszabályozni a sapkát, minden csapatot egyformán kezelni, annak ellenére, hogy más struktúrával rendelkeznek a különböző csapatok.”

„Rengeteg tárgyalás volt, sok extrém ötletet is feldobtak, néhány területen látszott az opportunizmus is, de a legtöbb esetben a csapatok meg tudták találni a középutat. Most már olyan szabályaink vannak, amelyek kényelmesek, azonban továbbra is szükség van a finomhangolásokra.”

„Az új pénzügyi szabályok elkerülhetetlenül hatással lesznek az üzletünk formájára, és éppen azt elemezzük ki, hogy milyen szervezeti változtatásokra van szükség ahhoz, hogy megfeleljünk ezeknek a szabályoknak.”

Alex Albon, Max Verstappen, Red Bull Racing Fotó készítője: Tomohiro Yoshita

A csapatfőnök röviden kitért a pilótakeringőre is: Sebastian Vettel 2020 végén távozik a Ferraritól, 2021-től Carlos Sainz veszi át a helyét, Sainz megüresedő mclarenes ülését pedig Daniel Ricciardo fogja elfoglalni.

Horner leginkább arra világított rá, hogy ők ebben nem vesznek részt, hiszen két kiváló pilótájuk van a Red Bullnál Max Verstappen és Alexander Albon személyében.

„A pilótakeringőt is élvezetes volt nézni, tudván, hogy két kiváló versenyzőt köt hozzánk szerződés, így hátradőlhettünk, és figyelhettünk, hogyan alakulnak az átigazolások.” – zárta Horner.

