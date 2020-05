Leclerc és Giovinazzi a Ferrarival indul a virtuális Le Mans-i 24 órás versenyen!

Rendkívül nagy nevek voltak már eddig is a virtuális Le Mans-i 24 órás verseny nevezési listáján, amely további két F1-essel bővült: Charles Leclerc és Antonio Giovinazzi is ott van a nevezők között.

Leclerc-nek ez lesz a debütálása a Le Mans-i, rFactor 2-ben rendezett versenyen, amely a Le Mans-i versenyek szervezője, az ACO, a WEC és a Motorsport Games közreműködésével kerül megrendezésre.

A versenyt a Le Mans-i 24 órás eredeti időpontjában, június 13. és 14. között rendezik, míg a valós versenyt a koronavírus-járvány kitörése miatt szeptember 19-20-ra halasztották.

Bár Leclerc a Forma-1 virtuális nagydíjain nagyon sikeres, hiszen az utóbbi öt verseny mindegyikén dobogós helyen végzett, emellett van két győzelme is a Codemasters F1 2019-ben rendezett szériában, azonban nincs túl sok versenytapasztalata a jobban szimulátorra hajazó platformokon.

Leclerc az egyik AF Corse-csapatban fog indulni, ahol a társa lesz az Alfa Romeo versenyzője, Antonio Giovinazzi is, aki 2018-ban a valós Le Mans-i 24 óráson is indult egy Ferrari 488 GTE-vel, mellettük pedig az F1 Esports tavalyi bajnoka, David Tonizza, illetve a 2018-as eRace of Champions győztese, Enzo Bonito lesz ott a csapatban.

Ők négyen egy Ferrari 488-assal fognak indulni, amely ettől a héttől kezdve elérhető az rFactor 2-ben, és természetesen a GTE-mezőnyben lesznek ott, ahol a legnagyobb ellenfeleik a várakozások szerint a gyári Aston Martin, Porsche és Corvette lesz.

Az Aston Martin felállásában négy valós Le Mans GTE Pro-versenyző is ott lesz a három virtuális autójuk egyikében: Alex Lynn, Harry Tincknell, Nicki Thiim és Richard Westbrook.

A W Series első kiírásának bajnoka, Jamie Chadwick egy privát Aston Martinnal fog indulni az Audi új DTM-es szerzeményével, Ferdinand Habsburggal egyetemben, mellettük pedig még a népszerű streamer és a Williams Esport-versenyzője, Kevin Rotting küzd majd a csapat sikeréért.

#71 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Davide Rigon, Sam Bird, Miguel Molina Fotó készítője: Marc Fleury

A Corvette a két autójával összesen nyolc versenyzőt fog foglalkoztatni, többek között a Le Mans-i kategóriagyőztes Kevin Magnussent, Tommy Milnert és Jordan Taylort.

A Toyotánál pedig a hat indulóból öten a valós LMP1-es versenyzőik közül kerültek ki, csak Kazuki Nakajima maradt ki a „szokásos” felállásból, helyette a 2019-es Super GT-bajnok Kenta Yamashita versenyezhet Sebastien Buemi és Brendon Hartley mellett.

Korábban már bejelentésre került az is, hogy a kétszeres F1-es világbajnok Fernando Alonso, aki a két legutóbbi Le Mans-i 24 óráson Nakajima és Buemi mellett indult a Toyota csapatával, ezúttal egy LMP2-es virtuális autót fog vezetni, az egyik csapattársa pedig a 11-szeres F1-es futamgyőztes Rubens Barrichello lesz.

Az LMP2-es kategóriában lesz ott a jelenlegi Forma-1-es mezőnyből Max Verstappen, Lando Norris és Pierre Gasly, illetve a kétszeres Indy 500-győztes Juan Pablo Montoya, a kétszeres Formula E-bajnok Jean-Eric Vergne, és néhány további Formula E-versenyző, mint Antonio Felix da Costa, Stoffel Vandoorne és Oliver Rowland.

A virtuális Le Mans-i 24 órás versenyt a Motorsport.tv-n keresztül lehet majd élőben követni, a közvetítés június 13-án, magyar idő szerint 15 órától.

A vártnak megfelelően a Codemasters kiadott egy újabb videót a közelgő Virtuális Nagydíj előtt. Főszerepben Spanyolország, a katalán pálya Barcelonából, mely ezen a hétvégén látta volna vendégül a Forma-1 mezőnyét.