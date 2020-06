Hogyan tovább az F1-es versenynaptárral, dupla futam Szocsiban is?

A Forma-1 2020-as szezonja hamarosan kezdetét veheti a Red Bull Ringen, ahol július 5-én, és 12-én is futamot fognak rendezni, az osztrák dupla versenyeket pedig a Magyar Nagydíj követi a Hungaroringen, zárt kapuk mögött természetesen.

Mivel az F1 és a brit kormány meg tudott egyezni egymással a Brit Nagydíjról, Hockenheim egyelőre nem tudott visszatérni az F1-es versenynaptárba. „Világos volt számunkra, hogy nem leszünk a naptár része, ha a korlátozásokat enyhítik Angilában” – nyilatkozta a Hockenheimring ügyvezetője, Jochen Kerpel.

Ugyanakkor, Hockenheim akár kaphat egy második esélyt, miután az egyelőre még nem világos, hogyan folytatódhat a 2020-as szezon. Az Auto Motor und Sport értesülései szerint már megkezdődtek a tárgyalások arról, hogy a Forma-1 két további európai versenyt rendezne, mielőtt a tengerentúl felé venné az irányt.

A német lap szerint 3 jelölt is van erre a két futamra: Hockenheim, Imola, Mugello. Szeptember 6-án Monzában fejeződik be az egyelőre általunk ismert versenynaptár, és logikus lenne, ha az országon belül menne egy következő versenyhelyszínre az F1 „buborékja.”

A Közel-keleti szezonzárás egyelőre biztosnak tekinthető, Bahrein kész akár dupla futamot is rendezni, míg Abu Dhabi ragaszkodik ahhoz, hogy csak 1, szezonzáró futamot tartsanak. Ez így már 13 futam lenne, 2 futammal, és 1 kontinenssel kevesebb a kelleténél, ugyanis az F1-nek 15 futamot kell tartania ahhoz, hogy ne kelljen újratárgyalnia TV-közvetítési szerződéseket, ami a jelenlegi helyzetben felérhet a Liberty számára egy apróbb pénzügyi katasztrófával.

Szintén az Auto Motor und Sport értesülései szerint a Forma-1 elkezdett tárgyalni arról, hogy dupla futamot rendezhessen Szocsi is. Bár Oroszországban továbbra is tombol a járvány, a Téli Olimpiára épített városrész, amely magába foglalja a Forma-1-es pályát is, könnyen elzárható a külvilágtól, és az összes hotel, létesítmény is lépésre van a bokszutcától.

Sebastian Vettel, Ferrari SF90, leads Charles Leclerc, Ferrari SF90, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, Lando Norris, McLaren MCL34, and the rest of the field at the start of the race Fotó készítője: Jerry Andre / Motorsport Images

Az olyan városi pályák, mint Baku, és Szingapúr egyre nagyobb valószínűséggel esnek majd ki a 2020-as naptárból, miután nézők nélkül nem vállalnák, és nem is nagyon tudnák vállalni a rendezést, míg Japán nem akarja egyelőre megnyitni a határait 2021 márciusáig.

Vietnámban ugyan hivatalosan „véget ért a járvány,” azonban a félig városi pálya miatt az őszi időpont már nem éppen ideális a szervezőknek, mert a 2021-es versenynaptárra is gondolva, 2 futamot rendeznének 6 hónapon belül.

Brazília és Mexikó egyelőre kijelentették, hogy tartanák magukat az eredeti időponthoz, azonban még mindkét országban erősen tombol a járvány, amit a brazil kormány egyelőre nem is kezel megfelelően. Valamelyik helyszínnek mindenképpen futamot kellene rendeznie ahhoz, hogy a 3 kontinens szabály szerint érvényes világbajnokságnak lehessen mondani a 2020-as szezont.

Austint még a most hétvégén újrainduló IndyCar is kitörölte a versenynaptárából, miután a versenyek szervezési költségeit a texasi idegenforgalmi adókból szokták fizetni, és ez a kassza jelenleg érhető okokból igen üres.

Ajánlott videó: