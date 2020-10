Hátraarc: Mégsem lesznek nézők a Török Nagydíjon

Az isztambuli pályára a szervezők a november 15-i visszatérésre akár százezer nézőt is vártak, bár a sport vezetőinek becslései szerint ez egy erősen optimista szám. Most azonban a koronavírus-fertőzések európai növekedése miatti aggodalmak miatt úgy döntöttek, nem engednek be nézőket a futamokra.

Isztambul kormányzója jelentette ki, hogy hétfő reggel úgy döntöttek, a vírus terjedésének korlátozása érdekében zárt kapuk mögött tartják meg a versenyt. Közleményük szerint: „A koronavírus-járvány elleni küzdelem keretein belül az Isztambul Járási Járványügyi Tanács ajánlására a Forma-1 Török Nagydíját nézők nélkül rendezzük meg.”

Pedig a Török Nagydíj iránt nagy volt a nézői érdeklődés, több, mint 40 ezer jegyet értékesítettek órák alatt a szervezők. Az Intercity nevű promóter elnöke, Vural Ak nemrég mondta el, hogy százezer néző is lehet:

„Normál körülmények között mind a 220 000 helyet megtölthettük volna, sajnos a COVID-19 miatt ez most nem lehetséges. Ezelőtt a szervezetnek nem volt tulajdonosa. Szenvedélyesek vagyunk és lelkesen hisszük, hogy a szervezés sikeres lesz, de mint ismert, járvány van. Ezért abban reménykedünk, hogy százezer embert el tudunk hozni.”

A sorozat nézői nemrég kezdhettek el szivárogni a pályákra, Mugellóban kb. 3000 rajongó nézhette meg a Toszkán Nagydíjat a helyszínen. Oroszországban már napi harmincezer néző volt, de Nürburgring, Portimao és Imola sem lesznek zártkapusak.

