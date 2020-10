Vettel szerint az ő generációjának az útját Schumacher taposta ki

A Ferrari színeiben utolsó hazai versenyét fogja futni a hétvégén Sebastian Vettel, akinek annak ellenére, hogy 2013-as győzelme óta nem versenyzett a Nürburgringen, kellemes emlékei vannak a pályáról, csakúgy, mint Michael Schumachernek, akinek négyszer is sikerült itt nyernie, Vettel pedig az RTL-nek adott interjújában emlékszik vissza arra, amikor még a BMW-s korszakában találkozott vele a Ringen:

„A Forma-1 támogatói programjában találkoztam Michaellel. A BMW ifistáinak bejárása volt a Forma-1-es paddockba és mivel a kerpeni gokartpályán keresztül Michaellel is voltak kapcsolataim, be tudtam jutni a Ferrari bokszába.”

„16, vagy 17 éves voltam és teljesen lenyűgözött a rengeteg vörös ruhában futkosó ember látványa. Nagyszerű volt. Az a szenvedély, amit Michael gyújtott be Németországban, kitaposta az utat az én generációmnak. Idén ismét visszatérünk a Nürburgringre a különleges körülményeknek köszönhetően, de bánja a fene, nagyon örülök neki.”

Bár Vettel szeretné kipróbálni magát a rettegett Nordschleifén is, a körpályának is nagy rajongója, amely szerinte ma is történelmi érzést áraszt magából: „A pályát nézve, a Dunlop kanyar a kedvenc részem.”

„Nem tudom, ma is így hívják-e még, a rajtvonaltól legtávolabb eső pontja a pályának. Először lejt, de az S-kanyar közben újra elkezd emelkedni. Azt hiszem az egyiküket valamikor RTL-kanyarnak hívták. Az még mindig a régi pálya része és nagyon karakterisztikus.”

„Nagy kár, hogy a Castrol-S-t, a sikánt kiszedték. Amióta az első felét újjáépítették a pályának, már nem olyan jó a versenyzők számára. Nem olyan jó a ritmusa, mint volt. Viszont a régiből megmaradt részek nagyszerűek.”

Ajánlott videó: