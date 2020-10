McLaren: szívás, hogy ilyen az autónk

A Ferrari visszaesésével kialakult népes középmezőnyben az MCL35 elég erős volt eddig ahhoz, hogy két dobogós helyet is szerezzen, amivel jelenleg a konstruktőri bajnokság 3. helyét foglalják el, a csapat szezonjára igen nagy hatással van az aktuális időjárás is.

Carlos Sainz és Lando Norris is nehezen vezethetőnek találja az autót, amikor erős hátszél van, különösen az időmérő edzéseken, ahol az autók közötti különbségek idén elhanyagolhatóak.

Sainz szerint a szél játszotta a legfőbb szerepet a problémáik mögött, amelyekkel Mugellóban és Szocsiban is szembesültek.

„Nagyon nagy hátszél volt az első szektorban, és hirtelen az autónk már nem volt az ideális működési tartományában” – reflektált Sainz az Oroszországban történtekre. „Hirtelen sokkal több problémánk volt az autó egyensúlyával.”

„Nem igazán akarok ennyire nyíltan az autónk gyengeségeiről beszélni, de azt tudjuk, hogy problémáink vannak az autó szélérzékenységével, és úgy érezzük, hogy ez érzékenyen érintett minket Mugellóban is.”

„De nem akarom erre fogni a problémáinkat, nem akarom azt mondani, hogy ez az elsődleges oka, vagy azt, hogy minket ez jobban érint, mint másokat, mert a szél mindenkinek fúj.”

Míg a csapat nagy reményeket fűz a vadiúj aero csomagjukhoz, amelynek első elemét, az új orrot már Mugellóban és Szocsiban is láthattuk, a csapatfőnök Andreas Seidl elmondása szerint a technikai igazgató James Key és a csapata továbbra is próbál megoldást találni a széllel kapcsolatos érzékenységi problémákra.

„Nem akarom elfogadni, hogy ez lesz a helyzet, és ez olyasvalami, amivel már tavaly is problémánk volt” – nyilatkozta Seidl. „Szerintem sikerült ezzel kapcsolatban előrelépnünk az előző szezonhoz képest, de még mindig a lista elején van Jamesnél ez.”

Sparks fly from the front wing of Lando Norris, McLaren MCL35

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images