Hamilton-tripla a Red Bull Ringen az időmérő előtt, érinthetetlen a Mercedes

Az FP1 és az FP2 is a Mercedes sikerével ért véget. Ez önmagában nem okozhatott meglepetést, ahogyan az sem, hogy a Ferrari hátránya jelentősebbnek tűnt, miközben a Racing Point, a Renault és a McLaren is képes volt rájuk esni, legalábbis az első nap alapján. A Red Bull gyengélkedése viszont igen furcsa volt a téli tesztek, a korábbi Osztrák Nagydíjak és a sok új fejlesztés tekintetében.

A már mérvadónak számító FP3 emiatt is nagyon érdekesnek ígérkezett, közvetlen az időmérő edzés előtt, amiből lesz még egy a Red Bull Ringen a következő hétvégén. Most azonban az első verseny van középpontba.

A pénteki nap híre a Red Bull óvása volt a Mercedes DAS rendszere ellen. Az FIA több mint 6 órával később adott ki egy hivatalos közleményt, melyben megerősítették, hogy visszautasítják az osztrákok óvását, vagyis a németek rendszere legális, ami továbbra is használható.

A harmadik és egyben utolsó szabadedzésen a versenyzők 60 percet kaptak a tesztelésre, és teljesen száraz körülmények között. Az eddigi legjobb feltételek fogadták a mezőnyt. Az első gyors kör csak 10 perc elteltével született meg Sainz részéről a közepes gumikon a McLarennel.

Közel 30 perc elteltével le kellett állítani az edzést. Latifi csúszott meg, majd nagyobb sebességgel nekihajtott a gumifalnak. A Williams orral kapta el a falat. Pénteken már nem volt messze ettől az újonc, most pedig be is következett az, amit senki sem akart, nemcsak az anyagiak miatt, mivel ebben az időszakban kevés a pótalkatrész. Ezzel együtt fontos időt veszített a pilóta és a csapat.

A McLarennél voltak hasonló helyzetben Sainz autójával, akinek az egyik kanyarkiszélesítésnél ismét megsérült az autója. Ezúttal a bargeboardok szenvedtek károkat. Tegnap az első szárny kapott túl nagy ütést.

Mindeközben Pérez gépéből a pénteki edzésnaphoz hasonlóan továbbra is jönnek a füstfelhők... A Mercedes erre a hétvégére egy frissített motorral állt elő a télen tapasztalt megbízhatósági gondok miatt.

Az edzés újraindításakor már csak 26 perc volt hátra. Közvetlen a piros zászló előtt eltérően voltak a taktikák a gyors körök kapcsán. A Mercedes és a Red Bull közepes gumikon kezdett, míg a Ferrari azonnal lágyon.

Pár perccel később a Mercedesnél is megfutották a lágy gumis etapokat, amik sokkolóak voltak. Hamilton több mint 0.5 másodperccel volt gyorsabb, mint Leclerc a harmadik helyen. Egy ilyen rövid pályán ez különösen nagy hátrány. Bottas szintén nem lehetett boldog a 0.147 másodperces különbségével. Ekkor 15 perc volt hátra a leintésig.

A Red Bull az utolsó 10 percben növelte a tempót, és noha Verstappen felugrott a harmadik helyre, így is majdnem 0.3 másodperccel volt lassabb, mint Hamilton. Közvetlen a holland mögött Pérez zárt, nem túl messze. A legjobb ötben még Leclerc volt ott, 0.1 másodpercre a Racing Pointtól, akik új riválisaik lehetnek az olaszoknak.

Mellettük a TOP-10-ben foglalt még helyet Albon, Vettel, Stroll, Gasly és Norris. A különbségek nem voltak túl nagyok, de a Renault a végére visszaesett, noha azelőtt ott voltak az élmezőny közelében. Mivel a középmezőny ilyen szoros, egy tökéletes körre van szüksége a versenyzőknek.

A mezőnyből mindenki a lágy gumin mente az idejét, miközben Russell képes volt bevetődni Magnussen, Giovinazzi és Räikkönen elé. A Haas és az Alfa Romeo különösen gyengének tűnt, akik a Williams ellenfelei lehetnek a mezőny utolsó felében.

