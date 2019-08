Hamilton brutális előnnyel vezeti ezt az F1-es statisztikát: sokkoló

Lewis Hamilton noha nem teljesen elégedett az idei szezonjával, eddig csupán négy olyan futam volt, amikor nem ő végzett az élen. Sőt, ebből a négy versenyből csak kettő olyan nagydíj volt, amikor nem állt dobogóra, mivel a másik kettőn második lett. Ez pedig egy több mint erős statisztikai mutató.

A hamarosan megrendezésre kerülő Belga Nagydíj előtt Hamilton 250 pontot számol, míg a második helyezett Valtteri Bottasnak csupán 188 egysége van. A finnek immáron főként maga mögé kell figyelnie, hiszen Max Verstappen csupán 7 ponttal számol kevesebbet a Red Bull-Hondával. Bottas helyzete pedig szép lassan minden szempontból reménytelenné válhat, és a pletykák szerint Esteban Ocon szinte biztosan megkapja a helyét 2020-tól.

Bármi is történjék, ez egy kisebb lavinát indíthat be a Forma-1-ben, ami erősen érintheti a Renault és a Haas istállóját is. Sőt, függően attól, hogy hogyan teljesít Alexander Albon a Red Bullnál, jövőre ismét változhat a felállás Milton Keynesben. Most azonban még maradjunk a nyers statisztikáknál, mert a Forma-1 szerkesztői által ismét előkerült pár igencsak érdekes adat.

Az alább található képes összeállításban megnézhetjük, hogy az eddig lezajlott 12 futamon kik azok a versenyzők, akik a legtöbb kört töltötték az élen. Hamilton neve mellett egy egészen elképesztő szám szerepel, miközben Bottas lassan háromszor kevesebb kört autózott az élen. A finn közben a második helyét is elvesztette, és ha így folytatja tovább, Verstappen ezen a listán is megelőzheti.

De hol van Sebastian Vettel? A német világbajnok is helyet kapott a statisztikában, bár erre biztosan nem lesz túl büszke. A Ferrari Bahreinben, Bakuban, Kanadában, Ausztriában és Németországban is nyerhetett volna, de rendre közbejött valami, így Leclerc és Vettel esetében is más lehetne a helyzet. Nézzük is a nyers számokat!