Button magára tetováltatta első gyermeke nevét

2009 Forma-1 világbajnoka saját maga döntött úgy, hogy elhagyja a Forma-1-et, mert noha a McLarennél aktív versenyzőként már nem számítottak rá, a Williams több ajánlatot is adott neki. Jenson Button azonban az összes ilyen ajánlatra nemet mondott az első csapatának, mely jelenleg a mezőny végén szerepel, távol a pontszerző helyektől.

Button azonban nem fejezte be a versenyzést, és a japán Super GT-ben hamar felért a csúcsra, emellett a WEC-ben is szerencsét próbált. Jelenleg azonban minden erejével a nemrég született első gyermekére koncentrál, aki a Hendrix nevet kapta. Sőt, a babának már saját Instagram oldala is van, több mint 8 ezer követővel, amit nem sok újszülött mondhat el magáról. Később ez még igencsak jövedelmező lehet a Hendrix Button számára.

Jenson természetesen több mint boldog, hiszen már nagyon várta az első gyermekét, akit Brittny Ward hozott világra. A pár régóta volt együtt, amikor úgy határoztak, hogy belevágnak a nagy és különleges kalandba. Most pedig már hárman töltik a napokat, és láthatóan rendkívül boldogok és teljes az életük.