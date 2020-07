Gerhard Berger szerint a motorban kell keresni a Ferrari hibáját

Gerhard Berger összesen hat évet húzott le a Ferrarinál, öt futamgyőzelmet aratva náluk, manapság inkább passzívan figyeli a csapat dolgait, például azt, hogy a vörösök időmérős tempója az Osztrák Nagydíjon majd egy másodperccel volt rosszabb, mint tavaly.

Bár Mattia Binotto szerint ez elsősorban aerodinamikai probléma, és nincs köze ahhoz a tavalyi FIA-vizsgálathoz, aminek a végeredménye egy titkos megállapodással zárult, Berger szerint naivitás azt hinni, hogy ez nem így van:

„Mindannyian tudjuk, hogy tavaly valami nem stimmelt, az FIA-val volt egy titkos megállapodás és nem tudni, egészen pontosan mit találtak. Annyit tisztáztak, hogy amiről szó van, semmiképpen sem szabályos és szerintem ennek az oka a lassulásuk.”

„Ha most ránézünk a Ferrarira, látni, hogy egy másodperccel lassabbak, de az ügyfeleik is lassabbak, mint tavaly. Szóval egyértelmű, hogy itt valami igazítás történt, de szeretem a Ferrarit és nem akarok találgatásokba bocsátkozni. Hosszú az út addig, míg újra versenyképesek lesznek.”

A hét elején Mark Webber felvetette, hogy a maranellói istállónak riválisaihoz hasonlóan át kellene tennie a székhelyét az Egyesült Királyságba, Berger szerint korábban is boldogultak Olaszországban, úgyhogy más szervezeti probléma az, amivel most szembenéznek:

„Nagy-Britanniában mindig is remekül képzett szakemberek dolgoztak, de nem hiszem, hogy készen állnak összepakolni és Olaszországba költözni a családdal, az iskolás gyerekekkel. Ebből kiindulva könnyebb, ha inkább helyben szerezzük be a szakembereket a szigetországban.”

Gerhard Berger Fotó készítője: Ferrari

„Más részről, tudjuk, hogy a Ferrari Olaszországban is össze tud szedni egy jó csapatot. Ott is meg lehet csinálni, de kell egy, két, három erős vezető. Mindig is mondtam, szeretem Mattia Binottót, mérnökként már az én autóimon is dolgozott, rendes, okos, jószívű fickó.”

„Viszont, ha látjuk, hogy a Ferrarit egy ember, most épp Binotto vezeti technikai, politikai és versenystratégiai oldalról is, nézzük meg a többieket is: a Red Bullnál ott van Christian Horner, nagyon nagy elme, Adrian Newey, zseni a saját területén, ott van Helmut Marko, talán a legtapasztaltabb forma a motorsportban.”

„Ugyanez a Mercedesnél, ott volt Andy Cowell, Niki Lauda, Toto Wolff. Mind egyszerre segítik a csapatot. Politikailag, technológiailag, mindenhogyan. Kezdem azt hinni, hogy a Ferrari megközelítése nem elég. De ez mindig így volt, még a Ferrarinál is, menjünk vissza, ott volt Jean Todt, politikailag nyilván egy zseni, folyamatosan dolgozott, mindig rajta volt a Bridgestone nyakán és a többi.”

„Aztán ott van Ross Brawn. Fantasztikus, hatalmas tudású ember. Ott volt mellette Rory Byrne, a Forma-1 valaha volt egyik legjobb mérnöke, és ők dolgozhattak együtt Michael Schumacherrel. Szóval igen, egy ilyen csapat kell ahhoz, hogy valakit a bajnoki címig repítsenek.”

A Ferrari ennek ellenére úgy döntött, az aerodinamika útján viszik tovább a fejlesztéseiket.

