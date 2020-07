Albon nem beszélt Hamiltonnal

Alexander Albonnak és Lewis Hamiltonnak igen hamar lett közös versenyzői múltja. Tavaly Brazil Nagydíjon találkoztak először a pályán, amikor a brit világbajnok kilökte a thai pilótát, aki emiatt lemaradt a dobogóról.

Albon érthetően nagyon dühös volt a volán mögött, és Hamilton azonnal odalépett hozzá bocsánatot kérni. A brit utólag 5 másodperces büntetést kapott, és ezzel elvesztette a dobogóját. Carlos Sainz Jr. örült ennek a legjobbnak, aki a McLarennel harmadik lett.

Az idei évadnyitó Osztrák Nagydíjon Hamilton és Albon újra összeértek egymással, és meg is lett belőle a baj. Megint a világbajnok kapott büntetést, és Albon megint a dobogóról csúszott le, és megint a McLaren profitált ebből a legjobban.

Albon akár a győzelemért is mehetett volna, de később kiderült, hogy erről valószínűleg mindenképpen le kellett volna mondani a technikai meghibásodása miatt. A Red Bull Racing versenyzője már túltette magát a dolgokon, és csak erre a hétvégére koncentrál.

Alex Albon, Red Bull Racing, talks to colleagues outside of the team's pit garage

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images