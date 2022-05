Alonso a középmezőnyről: üdvözöllek a világomban, Lewis

Fernando Alonso több mint 7 évet várt arra, hogy ismét dobogóra állhasson a Forma-1-ben, mielőtt a 2021-es Katari Nagydíjon egy remek harmadik helyet nem szerzett volna.

Kétszeres világbajnokként természetesen jól tudja, hogy az alatt lévő technikának mekkora szerepe volt abban, hogy kétszer is felért a csúcsra, véget vetve a Schumacher-korszaknak. Most, hogy egykori riválisa, Lewis Hamilton is lecsúszott a középmezőnybe közel a közel 8 szezonon át tartó sikerszériáját követően, Alonso szerint Hamilton is új szemszögből fogja látni a saját sikereit.

„Ilyen a sport természete” – nyilatkozta Alonso a BBC-nek. „Néha jó autód van, néha nem, de neked még attól ugyanúgy kell harcolnod, hogy fejlődést érj el a szezon során. Idén is azt látjuk, hogy a pilóta fontos, de nem létszükségletű a sikerhez az F1-ben.”

„Lewis most is ugyanolyan jól vezet, mint az elmúlt 8 évben, amikor megdöntötte az összes rekordot 100 valahány (103) pole-pozícióval. És most is valami olyasmit mondott Ausztráliában, hogy remek kört rakott össze, de mégis elmaradt az első helytől vagy egy másodperccel. Üdvözöllek itt, Lewis.”

„Az F1 ilyen, soha nem lesz teljesen fair pusztán a számok alapján. Ez egy csapatsport, amit hajlamosak elfelejteni az emberek, különösen, amikor sikeressé válnak. Próbálunk osztozni a csapattal a sikerben, de a szalagcímeket mindig a pilóták kapják.”

„Ugyanez történt velem is” – nyilatkozta Alonso a 2005-ös és 2006-os bajnoki címéről. „Nagy szó volt, hogy legyőztem Michael Schumachert, de a helyzet az, hogy az autóm megbízhatóbb és gyorsabb volt. Nem tudod eleget dicsérni az autót, a rivaldafény a pilótának jár, és ugyanez volt a helyzet Lewisszal is. 100 F1-es pole-pozícióhoz nagyon-nagyon sok éven át a legjobb autóra van szükséged.”

„Időnként egészen fantasztikus köröket teljesítettem, de a 15. helyen voltam, ezt pedig hogyan magyarázod el az embereknek? Lehetetlen. Az összes sikerét megérdemli, de nem árt megjegyezni, hogy a számok mögött mindig ott van az, hogy milyen autónak tekergette a kormányát.”

Alonso azt is elismerte a BBC feltevésére, hogy talán nem nyújt annyira tökéletes és konzisztens teljesítményt, mint korábban, amikor az élmezőnyben harcolt – legutóbb Miamiban Pierre Gaslyt öklelte fel egy meggondolatlan előzési manőverrel.

„Lehet némi igazság ebben. Amikor a bajnoki címért harcolsz, szinte van egy ötödik érzéked, amivel érzed, hogy mi folyik körülötted, és azokra hogyan tudsz válaszolni. A 7. vagy 8. helyért egészen eltérő hangulatban versenyzel, és hajlamosabb vagy arra, hogy megkockáztass veszélyes manővereket. Amikor minden egyes milliszekundomért meg kell harcolnod az összes kanyarban, és nincsen olyan autó alattad, amivel elég, ha csak 99%-on teljesítesz, nem kapsz annyira tiszta holisztikus képet a versenyről.”

„Talán ilyenkor az ember hajlamosabb arra, hogy hibázzon. Szerintem én nem hibáztam olyan sokat eddig, Miamiban pedig nem segítettek rajtam a körülmények sem. Még lehetnék elégedettebb a tempómmal, de ezen már dolgozunk” – ismerte el Alonso azt, hogy a vezetési stílusához még passzol teljesen a 2022-es Alpine.